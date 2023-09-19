Автокредиты станут дешевле: почему и как лучше купить машину в долг

Снизить переплату при автокредите поможет НБУ

Осенью в Украине может случиться рост продаж авто в кредит, что будет связано с улучшением условий автокредитования. Главным образом это произойдет вследствие снижения на 2-3% процентных ставок, в среднем — до 12% годовых.

Об этом "Телеграфу" рассказал руководитель направления автокредитования "Глобус банка" Сергей Кипоренко. По его словам, это состоится после снижения учетной ставки НБУ, которая к концу года может упасть до 18% годовых, что сделает кредиты "дешевле".

В свою очередь, это повлияет на рост продаж на авторынке. Так, если в январе в Украине в кредит были куплены 316 авто, теперь их 943, а до конца года в месяц по программам автокредитования могут продавать до 1500 автомобилей.

При этом в автокредит чаще всего берут машины таких брендов, как Renault, Volkswagen, Toyota и BMW. Доля приобретенных в кредит авто других брендов составляет около 11-13%.

Эксперт также обратил внимание, что в общей структуре спроса, по сравнению с маем-июнем, глобальных изменений не произошло: около 22-25% автокредитов приходится на электромобили и гибридные авто по цене от 30 тыс. до 45 тыс. долларов, 20% кредитных" автомобилей составляют премиум-авто стоимостью 100 тыс. долл. и выше, 15% автокредитов выдается на автомобили стоимостью 16-18 тыс. долл.

Сергей Кипоренко

Также Сергей Кипоренко посоветовал автолюбителям, которые берут кредит на авто впервые, придерживаться трех правил:

обратиться в банк/финучреждение с минимум 2-3 вариантами автокредитов (кредитные программы с разными условиями приобретения автомобиля, как по размеру первого взноса, так и по сроку его погашения);

банк/финансовое учреждение должно предложить довольно широкую линейку партнерских программ с разными автобрендами по категориям "эконом", "бизнес", "премиум";

следует ориентироваться на соотношение ценовой категории авто с условиями кредитной программы, чтобы выплаты по ней не превышали 30% от ежемесячного дохода заемщика.

В целом, по мнению Сергея Кипоренко, осенью должны сложиться довольно благоприятные условия для приобретения в кредит своего первого авто.

В то же время украинские нардепы явно не пользуются автокредитованием, покупая во время войны элитные авто за 700 тысяч долларов.