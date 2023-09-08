700 тысяч долларов за Rolls-Royce и не только: какие авто депутаты купили во время войны (видео)

Начало войны никак не отразилось на аппетитах народных избранников

Украинские депутаты даже во время войны не стесняются покупать себе элитные автомобили. Некоторые из них стоят 700 тысяч долларов.

Об этом говорится в новом расследовании Bihus.Info. Народные избранники в открытую пользуются новыми транспортными средствами и приезжают на них на заседания Верховной Рады.

Так, народный депутат от группы "Партия "За будущее" Игорь Молоток был замечен на Toyota Land Cruiser 300 2022 года выпуска, купленном в конце 2022 года. Цена такого авто — от 96 тысяч долларов.

Кроме того, на ООО "Эпицентр К", где соучредителем является коллега Молотка Александр Герега, во время войны оформили такие автомобили:

Mercedes-Benz G63 AMG 2022 г.в. (от $220 тыс)

люксовый кроссовер Mercedes-Benz Maybach GLS 600 2021 г.в. (от $187 тыс)

премиальный седан Mercedes-Maybach S 680 2022 г.в. (от $260 тыс.)

микроавтобус Mercedes-Benz V 300d 2022 г.в. (от $120 тыс.)

электромобиль Mercedes-Benz EQS 580 2023 г.в. (от $128 тыс.)

Самым дорогим приобретением может похвастаться депутат группы "Доверие" Геннадий Вацак. У него появился Rolls-Royce Cullinan в версии Black Badge 2023 года выпуска. Такое авто стоит от 700 тысяч долларов.

Его коллега Василий Петьовка был замечен на новом Volkswagen Touareg 2022 года выпуска. Стоимость авто около 76 тысяч долларов. Также на балансе фирмы жены депутата были замечены Skoda Kodiaq, Mercedes-Benz V 300d, Mercedes- Benz G63 AMG и BMW X5.

Еще один представитель группы "Доверие" Андрей Кот пересел на Mercedes-Benz GLE 400d 2022 года выпуска стоимостью около 84 тысяч долларов.

Его коллега Лариса Билозир приезжала на заседание Верховной Рады на электрокроссовере Tesla Model Y в версии Long Range Dual Motor, который стоит 63 тысячи долларов.

Не остались без обновок и "слуги народа". Представитель партии Руслан Горбенко был замечен на Mercedes-Benz GLS 400d, который стоит более 90 тысяч долларов. В апреле на его мать оформили также Range Rover Sport стоимостью от 118 тысяч долларов.

Еще один слуга народа Орест Саламаха пересел на Mercedes-Benz EQS 450+, который купили в США и привезли в Украину за 55 тысяч долларов.

Нардеп от Всеукраинского объединения "Батькивщина" Алексей Кучеренко во время войны купил электромобиль Volkswagen id.4. Это уже третье авто у его семьи.

В то же время народный избранник группы "Платформа за жизнь и мир" Суто Мамоян ездит на премиальном электромобиле BMW i7 в версии xDrive60, стоимостью от 129 тысяч долларов. Он оформлен на его родственника.

Ранее "Телеграф" писал о том, что нардеп от "Слуги народа" забыл внести в декларацию элитный Lexus.