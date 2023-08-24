"Депутаты 32 года назад и представить не могли...": нардеп выложил эффектное видео из Рады

Праздничную часть завершили внесением того самого флага, который внесли в пленарный зал 24 августа 1991 после принятия Акта провозглашения независимости Украины

В День Независимости Украины практически все члены Верховной Рады пришли в парламент в вышиванках, а в ложе гостей тем временем собралось большое количество представителей разных государств. В ложе дипломатов — друзья Украины.

Об этом в четверг, 24 августа, в своем Telegram-канале написал народный депутат Украины Ярослав Железняк. В свою очередь он задался вопросом, могли ли депутаты 32 года назад представить, что в этом зале будут идти обсуждения полномасштабной войны в стране.

"Мне интересно какие были мнения у депутатов первого созыва, которые 32 года назад приняли в этом же зале важнейшее решение. Думаю, среди них были те, которые даже в страшном сне не представляли, что через 32 года этот зал будет собираться уже два года во время полномасштабной войны", — сказал он.

В то же время он подчеркнул, что, вероятнее всего, не представляли ранее и того, что весь зал парламента может быть переполнен людьми в вышиванках, а поддерживать их придут представители разных стран, которые в Украине видят лидера демократического мира.

"И праздничную часть закончили внесением именно того флага, который внесли в пленарный зал 24 августа 1991 после принятия Акта провозглашения независимости Украины. Это правда честь быть сегодня в зале. И столь же велика ответственность для всех нас", — подытожил нардеп.

Напомним, корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов пообщался с военными на Донбассе в преддверии Дня Независимости Украины. Наши защитники рассказали, какой смысл для каждого из них несет в себе слово независимость.