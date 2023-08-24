"Депутати 32 роки тому і уявити не могли...": нардеп виклав ефектне відео з Ради

Святкову частину завершили внесенням того самого прапора, який внесли до пленарної зали 24 серпня 1991 року після прийняття Акту проголошення незалежності України

У День Незалежності України практично всі члени Верховної Ради прийшли до парламенту у вишиванках, а у ложі гостей тим часом зібралася велика кількість представників різних держав. У ложі дипломатів – друзі України.

Про це у четвер, 24 серпня, у своєму Telegram-каналі написав народний депутат України Ярослав Железняк. Своєю чергою він поставив риторичне питання, чи могли депутати 32 роки тому уявити, що в цій залі будуть йти обговорення повномасштабної війни в країні.

"Мені цікаво які були думки у депутатів першого скликання, які 32 роки тому ухвалили в цьому ж залі найважливіше рішення. Думаю, серед них були ті, які навіть у страшному сні не уявляли, що через 32 роки ця зала збиратиметься вже два роки у час повномасштабної війни", — сказав він.

Водночас він наголосив, що, найімовірніше, не уявляли раніше й того, що вся зала парламенту може бути переповнена людьми у вишиванках, а підтримувати їх прийдуть представники різних країн, які в Україні бачать лідера демократичного світу.

"І святкову частину закінчили внесенням саме того прапора, який внесли до пленарної зали 24 серпня 1991 року після прийняття Акту проголошення незалежності України. Це правда честь бути сьогодні в залі. І така ж велика відповідальність для всіх нас", — підсумував нардеп.

Нагадаємо, кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов поспілкувався з військовими на Донеччині напередодні Дня Незалежності України. Наші захисники розповіли, який сенс для кожного з них несе у собі слово незалежність.