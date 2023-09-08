700 тисяч доларів за Rolls-Royce і не лише: які авто депутати купили під час війни (відео)

Початок війни ніяк не позначився на апетитах народних обранців

Українські депутати навіть під час війни не соромляться купувати собі елітні автомобілі. Деякі з них коштують 700 тисяч доларів.

Про це йдеться у новому розслідуванні Bihus.Info. Народні обранці відкрито користуються новими транспортними засобами і приїжджають на них на засідання Верховної Ради.

Так, народного депутата від групи "Партія "За майбутнє" Ігоря Молотка було помічено на Toyota Land Cruiser 300 2022 року випуску, купленому наприкінці 2022 року. Ціна такого авто — від 96 тисяч доларів.

Крім того, на ТОВ "Епіцентр К", де співзасновником є колега Молотка Олександр Герега, під час війни оформили такі автомобілі:

Mercedes-Benz G63 AMG 2022 р.в. (Від $220 тис)

люксовий кросовер Mercedes-Benz Maybach GLS 600 2021 р.в. (Від $ 187 тис)

преміальний седан Mercedes-Maybach S 680 2022 р.в. (Від $260 тис.)

мікроавтобус Mercedes-Benz V 300d 2022 р.в. (Від $120 тис.)

електромобіль Mercedes-Benz EQS 580 2023 р.в. (Від $128 тис.)

Найдорожчим придбанням може похвалитися депутат групи "Довіра" Геннадій Вацак. У нього з’явився Rolls-Royce Cullinan у версії Black Badge 2023 випуску. Таке авто коштує від 700 тисяч доларів.

Його колега Василь Петьовка був помічений на новому Volkswagen Touareg 2022 випуску. Вартість авто близько 76 тисяч доларів. Також на балансі фірми дружини депутата були помічені Skoda Kodiaq, Mercedes-Benz V 300d, Mercedes-Benz G63 AMG та BMW X5.

Ще один представник групи "Довіра" Андрій Кіт пересів на Mercedes-Benz GLE 400d 2022 випуску вартістю близько 84 тисяч доларів.

Його колега Лариса Білозір приїжджала на засідання Верховної Ради на електрокросовері Tesla Model Y у версії Long Range Dual Motor, який коштує 63 тисячі доларів.

Не залишилися без оновлень і "слуги народу". Представника партії Руслана Горбенка було помічено на Mercedes-Benz GLS 400d, який коштує понад 90 тисяч доларів. У квітні на його матір оформили також Range Rover Sport вартістю від 118 тисяч доларів.

Ще один слуга народу Орест Саламаха пересів на Mercedes-Benz EQS 450+, який купили до США та привезли до України за 55 тисяч доларів.

Нардеп від Всеукраїнського об’єднання Батьківщина Олексій Кучеренко під час війни купив електромобіль Volkswagen id.4. Це вже третє авто у його родини.

Водночас народний обранець гурту "Платформа за життя та мир" Суто Мамоян їздить на преміальному електромобілі BMW i7 у версії xDrive60 вартістю від 129 тисяч доларів. Він оформлений на його родича.

Раніше "Телеграф" писав про те, що нардеп від "Слуги народу" забув внести до декларації елітний Lexus.