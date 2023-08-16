Шопінг біля кремля та елітний виш. Розкішне життя родини медведчука у москві

Родина кума путіна зараз повним складом мешкає у москві

Кум путіна віктор медведчук після витурення у росію непогано там облаштувався, збирає "однодумців" у дивну партію "Другая Украина", а його невістка скуповує сукні в елітних бутіках москви.

"Телеграф" вирішив подивитися у бік боліт та розповідає, як живеться родині зрадника зараз:

Модна невістка

На днях увагу журналістів знову привернула до себе невістка медведчука і марченко, Катя. Журналіст "Схем" Максим Савчук помітив, що Катерина відвідала магазин елітного одягу Julitoo за декілька кварталів від кремля. Фото було завантажено у Telegram, де Катерина змінила аватарку. Вона не поставила геотег, але фон на фотографії Чернишук ідентичний з інтер'єром елітного магазину в москві. Таким чином можна стверджувати, що родина повним складом переїхала в росію.

Катерина Чернишук стала невісткою Марченко у 2020-му році, вийшовши заміж за її сина від першого шлюбу з бізнесменом Юрієм Коржем, Богдана Марченка. А у березні 2021 у них із Богданом народився син, якого назвали Вітєю на честь діда. У Богдана Марченка в Києві залишився будинок і дві земельні ділянки в Жулянах, а також подарунок від Оксани Марченко — ділянка на вул. Медвинській (там, де сидів під домашнім арештом Медведчук).

Як видно на сайті цього преміум-бренда, лук коштував невістці медведчука у районі 30 тисяч гривень (77 870 рублів). Сукня оздоблена шовковим мереживом, оксамитовим бантом і брошкою з кристалом Swarovski у зоні декольте.

Лук невістки медведчука з магазину поблизу кремля

Останнім часом Чернишук закрила від публіки свій акаунт в інстаграм, а акаунт Оксани Марченко взагалі зламали. Тому стежити за їхніми пригодами у москві стало складніше, але не неможливо. Так, Катерину раніше помічали у любові до дорогих брендів, коли вона робила селфі з ліфта із сумкою Hermes та в жакеті Chanel.

У листопаді 2022 Катерина обирала Chanel

Свою громадську позицію Катерина вже висловлювала, поширивши звернення Оксани Марченко до Реджепа Таїпа Ердогана з закликом звільнити Медведчука, а своїм критикам пригрозила якимсь кармічним бумерангом. Це все відбувалося вперемішку з "мирним контеном", бо весною 2022 року Катерина постила фото в бікіні з теплих країв та селфі зі спортзалу.

У Катерини є сестра-близнючка Олена, яка мешкає в турецькому Стамбулі, та час від часу постить фото з Катею та племінником. Як видно з її сторінки, Катя та Віктор-молодший, швидше за все, надвідують її у Стамбулі:

Внук Марченко

Внук Марченко

Донька Медведчука вчиться на трійки у москві

19-річна донька віктора медведчука, Дар'я, зараз навчається у престижному виші в москві, але зірок з неба не хватає. Дар'я — та сама людина, завдяки якій медведчука називають кумом путіна, бо її хрестили у Казанському соборі Санкт-Петербурга президент рф володимир путін та дружина дмитра медведєва, Світлана.

Фото з відкритих джерел

Журналісти "Медузы" та "Лаборатории университетской прозрачности" з'ясували, що Дар'я вчиться на факультеті "Вища школа бізнесу" Вищої школи економіки (ВШЕ). Освітня програма Дар'ї має назву "Управління бізнесом". Її зарахували до ВШЕ 31 серпня 2021-го року разом з Даниїлом Косовським (син протоієрея УПЦ МП) та Валентиною Шуст (донька бізнес-партнера Медведчука).

Під час сесії трійця пропустила іспит, а згодом надала до навчального офісу однакові фальшиві довідки про тимчасову непрацездатність (тобто хвороби) із Морозівської дитячої міської клінічної лікарні. Судячи з внутрішнього розкладу ВШЕ, Дар'ю Медведчук двічі не вдалося відрахувати з вишу: вона, як і раніше, вважається студенткою Вищої школи економіки. Вчиться Медведчук так само, займаючи місце наприкінці рейтингу успішності учнів факультету.

Що чути про медведчука

Після обміну віктор медведчук вже з'їздив відпочити в анексований росією Крим. У листопаді минулого року проросійського політика помітили в ресторані у Ялті разом із його дружиною Оксаною Марченко. Подружжя вечеряло в закладі кавказької та європейської кухні "На висоті", на відео вони сиділи прямо біля входу, на столі було вино. Подружжя в'їхало у Крим незаконно.

У лютому цього року медведчук в інтерв'ю пропагандистському "Первому каналу" поскаржився, що вимушено мешкає у москві.

"Я раніше приїжджав до москви в різних справах, я приїжджав на один день, вранці приїжджав, ввечері їхав. А зараз я постійно живу в москві, вимушено. Я не покидав Україну, мене обміняли", — нарікав медведчук.

Держзрадник у червні 2023 року зареєстрував у росії громадську організацію "Другая Украина", а головою виконавчого комітету став колишній український журналіст Денис Жарких. Адреса організації — москва, Арбат, провулок Кемарницький, 9.

До "Другой Украины" долучаються політичні коментатори з уже закритих проросійських телеканалів, депутати місцевих рад від ОПЗЖ та обвинувачені у державній зраді й сепаратизмі політтехнологи. Окрім цього, медведчук набрався нахабства та судиться, аби знову займатися адвокатською діяльністю в Україні.

Колонка медведука для російських ЗМІ

Також медведчук дає про себе знати, публікуючи колонки в російських газетах, де повторює дурниці російської пропаганди. Ось, приміром, тут він доводить, що Зеленський винищує населення південного сходу України.

Раніше "Телеграф" писав, що дружина проросійського політика Віктора Медведчука Оксана Марченко потрапила у розшук у справі про фінансування російських силовиків. Компанії Марченко в Криму фінансували росгвардію та МВС рф. Загальна сума проведених платежів перевищує 50 мільйонів гривень.