Нобелівська премія для зрадника? Що відомо про медведчуківського блогера Коцабу

Зараз чоловік також включається в ефіри нового пропагандистського проєкту "Другая Украина"

Міжнародне бюро миру висунуло на цьогорічну Нобелівську премію миру організацію "Український рух Пацифістів", яку заснував медведчуківський пропагандист Руслан Коцаба. Він втік до США вже під час війни. Розповідаємо, хто він такий:

Це ще не сама премія

Перше, що треба, знати про висунення на Нобелівську премію миру — це лише заявка. Причому одна з багатьох. Прізвища переможців ніхто не дізнається до останнього моменту, їх відбирає та оголошує Нобелівський комітет у Норвегії.

Станом на цю мить на Нобелівську премію миру-2023 рік претендують 305 осіб, з яких 212 осіб і 93 організації, тому у Коцаби є конкуренти.

Номінувати когось на премію миру може будь-яка особа, яка відповідає вимогам (приміром, це може зробити також особа, раніше нагороджена Нобелівською премією миру, члени суду в Гаазі та інші).

"Український рух Пацифістів" Коцаби номінувало на премію Міжнародне бюро миру (німецька благодійна організація). Окрім нього, бюро подало ще російський "Рух відмовників від військової служби" (відмазує росіян від армії) та білоруський правозахисний центр "Наш Дім".

Хто такий Коцаба

Руслан Коцаба з Івано-Франківська, на початку своєї кар'єри працював у рибоохороні, а у 2000 році очолив це державне відомство в області. У 2005 році, після Помаранчевої революції долучається до політичної групи "Пора", де працював з Владиславом Каськівим. Проте вже далі знову повертається до чиновництва, очоливши обласну міграційну службу. Згодом він працював у товаристві "Меморіал імені Василя Стуса", був директором музею визвольної боротьби, перейшов до громадянської журналістики. Але його проєкт так і залишився маргінальним. За часів Януковича позиціював себе як опозиційний до нього, до 2015 його було складно запідозрити у підіграванні росіянам.

Коцаба їздить в окупований Луганськ, включається в ефір з Донбасу, а у 2015 році Коцаба робить розворот в бік росії та починає виступати проти АТО. Він закликав чинити спротив мобілізації, назвав війну "братовбивчою громадянською". У нього почалися проблеми і його затримали, а наступного року засудили через перешкоджання діяльності Збройних сил України. Апеляційний суд виправдовує Коцабу, його адвокаткою була Тетяна Монтян. Але через рік Вищий спеціалізований суд скасував виправдувальне рішення щодо блогера. У 2018 році справу заново почав розглядати Богородчанський районний суд.

Він навіть вів свою програму "Я так думаю" на медведчуківському каналі NewsOne. Після введення санкцій Коцаба став одним зі співзасновників "Першого незалежного", де вже виступав на ток-шоу у якості політичного коментатора, поширюючи прокремлівські наративи.

У 2019 році Коцаба заснував "Український Рух Пацифістів", який відстоює права ухилянтів.

За лічені дні до повномасштабного вторгнення Коцаба провів ефір з Тетяною Мунтян, де вони розмірковували про те, що у разі нападу росії мають з жахом розбігтися і не чинити опору, а путін без бою захопить усю Україну. Це відео згодом запостив журналіст Денис Казанський.

Після повномасштабного вторгнення росії Коцаба називав Володимира Зеленського та володимира путіна "вбивцями", з вини яких "гинуть слов'яни".

Дописи Коцаби

У 2023 році Коцаба виїхав з України до США у статусі політичного біженця. За даними "Суспільного", він виїхав до США за програмою "Єднання заради України"

"Я зверталася до Управління Верховного комісара ООН з прав людини, оскільки моєму клієнту погрожували фізичною розправою. За допомогою цієї організації мій клієнт покинув межі України. Він отримав статус біженця, паспорт і документи. Тепер департамент безпеки США опікується його безпекою", – казала його адвокатка Світлана Новицька.

До речі, у цей час суд розглядати його справу про держзраду, але Коцаба не з'явився на засідання, бо поїхав у США.

У Штатах Коцаба продовжує діяльність свого "Українського руху пацифістів", де звертається з дивними дописами про неприпустимість війни:

"І якщо всі ми знаємо, що і ця війна неодмінно закінчиться миром, то чому б зараз і негайно не сісти за стіл переговорів?", — пише Коцаба.

Дописи Коцаби

А у квітні "Радіо Свобода" дізналося, що Руслан Коцаба працевлаштувався на новий пропагандистський спецпроект Медведчука під назвою "Другая Украина". Спікери повторюють меседжі російської пропаганди. Мовляв, Україною керують "божевільні нацистські бандити", які намагаються нав’язати "сатанізм та беззаконня", а Володимир Зеленський розв’язав "священну війну", "осквернивши Києво-Печерську лавру.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у 2022 році Нобелівський комітет зробив премію миру спільною одразу для трьох лауреатів. Ними стали український Центр громадянських свобод, білоруський правозахисник Олесь Біляцький та російський центр "Меморіал".