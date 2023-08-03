Отримував мільйони від росії: слідство по зраднику із Верховної Ради завершено

З 2019 до 2022 року чоловік отримав як мінімум 567 тисяч доларів від росії

НАБУ та САП завершили розслідування за підозрою народного депутата ІІІ-ІХ скликань у незаконному збагаченні та державній зраді.

Про це повідомляється у пресслужбі Національного антикорупційного бюро та на сторінці спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

У відомствах не називають ім’я депутата, але судячи з фотографії та переказаної передісторії, в цьому випадку йдеться про Андрія Деркача.

У ході слідства було встановлено, що народний депутат України у період з 2019 до 2022 року отримав як мінімум 567 тис. дол. США (20,9 млн гривень) від правоохоронних та розвідувальних органів росії за підривну діяльність проти України.

"Гроші він відпрацьовував шляхом здійснення різних дій, у тому числі й у публічній площині, спрямованих на дискредитацію іміджу України на міжнародній арені, погіршення дипломатичних відносин між США та Україною, а також ускладнення інтеграції України до Європейського Союзу та НАТО", — йдеться у повідомленні.

Влітку 2022 року у підозрюваного було проведено обшуки. НАБУ та САП тоді знайшли та вилучили у нього матеріали, які свідчили про його зв’язки з країною-агресором та колаборантами. У вересні минулого року йому було заочно повідомлено про підозру. Потім його оголосили у розшук.

Зазначається, що САП та НАБУ кваліфікують дії депутата за ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111, ст. 368-5 КК України. Оскільки фігурант ховається від слідства, щодо нього здійснюється спеціальне досудове розслідування.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що депутата від забороненої партії "ОПЗЖ" підозрюють у державній зраді. Він активно співпрацював із країною-агресором, їздив до Криму та на територію росії. Зазначимо, що у 2021 році уряд США запровадив санкції проти семи українців, серед яких були Андрій Деркач та Олександр Дубинський. До речі, за самого Дубинського також взялися правоохоронці.