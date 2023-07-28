Працювали разом: в Україні за держзраду судитимуть Шарія та топ-чиновника

Підозрювані зараз ховаються від правосуддя

Проросійського блогера Анатолія Шарія, який нещодавно отримав підозру від СБУ, будуть заочно судити за держзраду.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора України.

Так, прокурори Вінницької обласної прокуратури направили до суду обвинувальний акт щодо українського блогера та ексглави Головного управління Національної поліції у Вінницькій області. Справа в тому, що, як з’ясували слідчі, обвинувачені провадили підривну діяльність проти України, виконуючи завдання ФСБ рф.

Колишній правоохоронець, перебуваючи з 2018 року у тимчасово окупованому Криму, співпрацював зі співробітником російської спецслужби.

"Він надавав куратору інформацію про українських політиків, керівників підприємств паливно-енергетичної галузі, власників інтернет-ресурсів, які могли бути використані про України. Для цього користувався особистими зв’язками та відомостями з попередніх місць роботи", — йдеться у повідомленні.

Інший обвинувачений – керівник забороненої в Україні проросійської політичної партії та власник однойменного Youtube-каналу. Правоохоронці встановили, що з 2019 року він фактично проживає на території Королівства Іспанія. Звідти організовує піар-акції проросійської спрямованості, створює та поширює політично заангажовані тенденційні сюжети антиукраїнського змісту.

"Екскерівник обласної поліції до співпраці з фсб рф залучив проросійського блогера. Той погодився на пропозицію виконувати завдання спецслужби. Спільники створювали політично заангажовані тенденційні сюжети антиукраїнського змісту. Про виконану роботу обвинувачені звітували своєму куратору з фсб рф", — сказав він.

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