Работали вместе: в Украине за госизмену будут судить Шария и топ-чиновника

Подозреваемые сейчас скрываются от правосудия

Пророссийского блогера Анатолия Шария, который недавно получил подозрение от СБУ, будут заочно судить за госизмену.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора Украины.

Так, прокуроры Винницкой областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении украинского блогера и экс-главы Главного управления Национальной полиции в Винницкой области. Дело в том, что, как выяснили следователи, обвиняемые осуществляли подрывную деятельность против Украины, выполняя задачи ФСБ рф.

Бывший правоохранитель, находясь с 2018 года во временно оккупированном Крыму, сотрудничал с сотрудником российской спецслужбы.

"Он предоставлял куратору информацию об украинских политиках, руководителях предприятий топливно-энергетической отрасли, владельцах интернет-ресурсов, которые могли быть использованы об Украине. Для этого пользовался личными связями и сведениями из предыдущих мест работы", — говорится в сообщении.

Другой обвиняемый – руководитель запрещенной в Украине пророссийской политической партии и владелец одноименного Youtube-канала. Правоохранители установили, что с 2019 г. он фактически проживает на территории Королевства Испания. Оттуда организует пиар-акции пророссийской направленности, создает и распространяет политически ангажированные тенденциозные сюжеты антиукраинского содержания.

"Экс-руководитель областной полиции к сотрудничеству с ФСБ рф привлек пророссийского блогера. Он согласился на предложение выполнять задачи спецслужбы. Сообщники создавали политически ангажированные тенденциозные сюжеты антиукраинского содержания. О проделанной работе обвиняемые отчитывались своему куратору по ФСБ рф", — выяснили следователи.

Напомним, ранее мы писали о том, что суд арестовал нардепа от ОПЗЖ Пономарева.

Также мы сообщали, что в Украине осудили главного помощника оккупантов в Запорожской области бывшего нардепа евгения балицкого.