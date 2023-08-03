Получал миллионы от россии: следствие по предателю из Верховной Рады завершено

С 2019 по 2022 года мужчина получил как минимум 567 тысяч долларов от россии

НАБУ и САП завершили расследование по подозрению народного депутата III-IX созывов в незаконном обогащении и государственной измене.

Об этом сообщается в пресс-службе Национального антикоррупционного бюро и на странице специализированной антикоррупционной прокуратуры.

В ведомствах не называют имя депутата, но судя по фотографии и пересказанной предыстории, речь в данном случае идет об Андрее Деркаче.

В ходе следствия было установлено, что народный депутат Украины в период с 2019 по 2022 года получил как минимум 567 тыс. дол. США (20,9 млн гривен) от правоохранительных и разведывательных органов россии за подрывную деятельность против Украины.

"Деньги он отрабатывал путем совершения различных действий, в том числе и в публичной плоскости, направленных на дискредитацию имиджа Украины на международной арене, ухудшение дипломатических отношений между США и Украиной, а также усложнение интеграции Украины в Европейский Союз и НАТО", — говорится в сообщении.

Летом 2022 года у подозреваемого были проведены обыски. НАБУ и САП тогда нашли и изъяли у него материалы, которые свидетельствовали о его связях со страной-агрессором и коллаборантами. В сентябре прошлого года ему было заочно сообщено о подозрении. Затем его объявили в розыск.

Отмечается, что САП и НАБУ квалифицируют действия депутата по ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111, ст. 368-5 УК Украины. Поскольку фигурант скрывается от следствия, в отношении его осуществляется специальное досудебное расследование.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что депутата от запрещенной партии "ОПЗЖ" подозревают в государственной измене. Он активно сотрудничал со страной-агрессором, ездил в Крым и на территорию россии. Отметим, что в 2021 году правительство США ввело санкции против семи украинцев, среди которых были Андрей Деркач и Александр Дубинский. К слову, за самого Дубинского также взялись правоохранители.