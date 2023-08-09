Нобелевская премия для предателя? Что известно о медведчуковском блоггере Коцабе

Сейчас мужчина также включается в эфир нового пропагандистского проекта "Другая Украина"

Международное бюро мира выдвинуло на Нобелевскую премию мира организацию "Украинское движение Пацифистов", которую основал медведчуковский пропагандист Руслан Коцаба. Он бежал в США уже во время войны. Рассказываем, кто он такой:

Это еще не сама премия

Первое, что нужно, знать о выдвижении на Нобелевскую премию мира – это только заявка. Причем одна из многих. Фамилии победителей никто не узнает до последнего момента, отбирает их и объявляет Нобелевский комитет в Норвегии.

По состоянию на этот момент на Нобелевскую премию мира-2023 претендуют 305 человек, из которых 212 человек и 93 организации, поэтому у Коцабы есть конкуренты.

Номинировать кого-либо на премию мира может любое лицо, отвечающее требованиям (например, это может сделать также лицо, ранее награжденное Нобелевской премией мира, члены суда в Гааге и другие).

"Украинское движение пацифистов" Коцабы номинировало на премию Международное бюро мира (немецкая благотворительная организация). Кроме него бюро подало еще российское "Движение отказников от военной службы" (отмазывает россиян от армии) и белорусский правозащитный центр "Наш Дом".

Кто такой Коцаба

Руслан Коцаба из Ивано-Франковска в начале своей карьеры работал в рыбоохране, а в 2000 году возглавил это государственное ведомство в области. В 2005 году, после Оранжевой революции, присоединяется к политической группе "Пора", где работал с Владиславом Каськовым. Однако уже дальше снова возвращается в чиновничество, возглавив областную миграционную службу. Впоследствии он работал в обществе "Мемориал имени Василия Стуса", являлся директором музея освободительной борьбы, перешел к гражданской журналистике. Но его проект так и остался маргинальным. Во времена Януковича позиционировал себя как оппозиционный к нему, до 2015 года его было сложно заподозрить в подыгрыше россиянам.

Коцаба ездит в оккупированный Луганск, включается в эфир из Донбасса, а в 2015 году Коцаба совершает разворот в сторону россии и начинает выступать против АТО. Он призвал сопротивляться мобилизации, назвал войну "братоубийственной гражданской". У него начались проблемы и его задержали, а в следующем году осудили из-за препятствования деятельности Вооруженных сил Украины. Апелляционный суд оправдывает Коцабу, его адвокатом была Татьяна Монтян. Но через год Высший специализированный суд отменил оправдательное решение по блоггеру. В 2018 году дело начало рассматривать Богородчанский районный суд.

Он даже вел свою программу "Я так думаю" на медведчуковском канале NewsOne. После введения санкций Коцаба стал одним из соучредителей "Первого независимого", где уже выступал на ток-шоу в качестве политического комментатора, распространяя прокремлевские нарративы.

В 2019 году Коцаба основал "Украинское Движение Пацифистов ", которое отстаивает права уклоняющихся.

За считанные дни до полномасштабного вторжения Коцаба провел эфир с Татьяной Мунтян, где они размышляли, что в случае нападения России должны с ужасом разбежаться и не сопротивляться, а пути без боя захватят всю Украину. Это видео позже запостил журналист Денис Казанский.

После полномасштабного вторжения россии Коцаба называл Владимира Зеленского и Владимира Путина "убийцами", по вине которых "гибнут славяне".

Сообщения Коцабы

В 2023 году Коцаба уехал из Украины в США в статусе политического беженца. По данным "Суспільного", он уехал в США по программе "Единение ради Украины"

"Я обращалась в Управление Верховного комиссара ООН по правам человека, поскольку моему клиенту угрожали физической расправой. С помощью этой организации мой клиент покинул пределы Украины. Он получил статус беженца, паспорт и документы. Теперь департамент безопасности США занимается его безопасностью", — говорила его адвокат Светлана Новицкая.

Кстати, в это время суд рассматривать его дело о госизмене, но Коцаба не явился на заседание, потому что уехал в США.

В Штатах Коцаба продолжает деятельность своего "Украинского движения пацифистов", где обращается со странными сообщениями о недопустимости войны:

"И если все мы знаем, что и эта война непременно закончится миром, то почему бы сейчас немедленно не сесть за стол переговоров?", – пишет Коцаба.

Сообщения Коцабы

А в апреле "Радио Свобода" узнало, что Руслан Коцаба трудоустроился на новый пропагандистский спецпроект Медведчука под названием "Другая Украина". Спикеры повторяют месседжи российской пропаганды. Мол, Украиной руководят "сумасшедшие нацистские бандиты", пытающиеся навязать "сатанизм и беспредел", а Владимир Зеленский развязал "священную войну", "осквернив Киево-Печерскую лавру.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в 2022 году Нобелевский комитет сделал премию мира совместной для трех лауреатов. Ими стали украинский Центр гражданских свобод, белорусский правозащитник Олесь Беляцкий и центр "Мемориал".