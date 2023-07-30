Судьба коллаборанта определена

Известный украинский экстрасенс и мольфар Макс Гордеев, предрекший предательство в отношении путина, рассказал о печальном конце судьбы ставленника кремля на оккупированной Херсонщине коллаборанта владимира сальдо.

По словам астроэксперта, как передает издание fakty, предателю Украины будет нелегко к концу 2023 года. Гордеев не дал однозначного ответа на вопрос о том, будет ли ликвидирован сальдо, но он заявил, что судьба коллаборанта уже определена.

"Вероятность того, что он умрет — велика. Карта Башни выпадает на финал, это говорит о том, что он погибнет в бою или его просто взорвут, как это сейчас делают довольно часто с такими коллаборантами. То есть, судьба его определена", — заявил известный мольфар.

Ранее астроэксперт заявил, что смерть за кровавым диктатором не придет в ближайшее время, поскольку путин оттягивает ее благодаря магическим ритуалам. Но был и другой гороскоп, согласно которому, Вселенная специально оставляет путина в живых, чтобы "украинцы чему-то научились".

Каждый имеет право решать, верить или не верить астрологам и экстрасенсам в вопросах реальной войны, где каждый день гибнут невинные украинцы и храбрые воины ВСУ.