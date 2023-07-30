"Його просто підірвуть": відомий мольфар пророкував зраднику сальдо сумний кінець

Долю колаборанта визначено

Відомий український екстрасенс і мольфар Макс Гордєєв, який передрік зраду щодо путіна, розповів про сумний кінець долі ставленика кремля на окупованій Херсонщині колаборанта володимира сальдо.

За словами астроексперта, як передає видання fakty, зраднику України буде нелегко в кінці 2023 року. Гордєєв не дав однозначної відповіді на питання про те, чи буде ліквідовано сальдо, але він заявив, що долю колаборанта вже визначено.

"Ймовірність того, що він помре — велика. Карта Башти випадає на фінал, це говорить про те, що він загине в бою або його просто підірвуть, як це зараз роблять досить часто з такими колаборантами. Тобто, доля його визначена", - заявив відомий мольфар.

Раніше астроексперт заявив, що смерть за кривавим диктатором не прийде найближчим часом, оскільки путін відтягує її завдяки магічним ритуалам. Але був і інший гороскоп, згідно з яким Всесвіт спеціально залишає путіна в живих, щоб "українці чомусь навчилися".

Кожен має право вирішувати, вірити чи не вірити астрологам та екстрасенсам у питаннях реальної війни, де щодня гинуть невинні українці та хоробрі воїни ЗСУ.