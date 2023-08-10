Ціла "пачка" поплічників Медведчука отримала тюремні терміни: хто такі і чим займалися (фото)

Троє фігурантів отримали реальні терміни

Відразу кілька поплічників, підозрюваного у держзраді Віктора Медведчука, які готували державний переворот в Україні, отримали тюремні терміни.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Варто зазначити, що правоохоронці не розкривають імен фігурантів, проте, за даними джерел "Телеграфа", йдеться про Василя Остафійчука, Олега Ярового, Олександра Тарнашинського та Сергія Приходенка. Серед них — громадянин росії, військовий розвідник за спеціальністю, який був на "прямому" зв’язку з представниками адміністрації президента рф та спецслужб країни-агресора.

Слідство встановило, що обвинувачені планували "синхронізувати" державний переворот із початком повномасштабного вторгнення до РФ. Тим самим сподівалися допомогти агресору у швидкій окупації України.

"Вони хотіли захопити владу через підконтрольні громадські організації у Києві та інших регіонах нашої держави. Саме ці прокремлівські осередки мали ініціювати проведення в столиці України так званих "національних зборів". На цьому "форумі" його організатори планували "затвердити резолюцію" щодо "відсторонення від влади" вищого військово-політичного керівництва України. У разі відмови – зловмисники планували перейти до "силового сценарію". Для цього вони формували власне "бойове крило", до якого намагались залучити пів тисячі озброєних осіб. Для пошуку "кандидатів" використовували власні зв’язки серед прихильників рашизму", — йдеться у повідомленні.

Втім, співробітники СБУ спрацювали на випередження та запобігли реалізації незаконних дій. Вони провели багатоетапну спецоперацію і розкрили організаторів злочину, задокументували їхню підривну діяльність і затримали ще на початку повномасштабного вторгнення в рф.

В Офісі Генпрокурара розповіли, що під час обшуків у змовників вилучили кошториси, списки учасників майбутніх незаконних владних та силових структур, маніфести громадськості та силовиків, переліки необхідної зброї, майна та техніки.

Тепер, завдяки рішенню суду, організатор злочину Олександр Тарнашинський отримав 7 років в’язниці (з конфіскацією). Росіянин Проходенко Сергій Володимирович сяде на 10 років (заочно). А двом його спільникам дали по 5 років ув’язнення.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що НАБУ показало, як спіймало нардепа від "Слуги народу " Анатолія Гунька на великому хабарі.