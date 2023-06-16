"Експерт" з каналів Медведчука лив бруд на Україну і отримав значний термін

Відсидіться і перечекати своє покарання підсудному не вдасться

Служба безпеки України продовжує карати пропагандистів Медведчука. На цей раз за матеріалами спецслужби свій тюремний термін клопотав "експерт", який виправдовував окупацію територій нашої країни.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Йдеться про Михайла Шпіра, який ще 2020 року втік з України. Він вихваляв агресивну політику військово-політичного керівництва росії та виправдовував тимчасову окупацію нашої держави. Також злочинець агітував до фізичної розправи над українськими військовими та дискредитував одну з релігійних конфесій у нашій державі.

"До початку повномасштабного вторгнення чоловік регулярно виступав в ефірах медіахолдингу Медведчука і позиціонував себе як експерт. Щоб уникнути правосуддя, Шпір ще в 2020 році втік до Москви, а після початку повномасштабного вторгнення росії був одним з перших пропагандистів кремля, який підтримав дії російських окупантів" — йдеться у повідомленні.

За все сказане вище пропагандист отримав 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. При цьому відсидиться та перечекати своє покарання підсудному не вдасться, адже термін відбування покарання обчислюється з моменту його фактичного затримання.

"Фігуранта визнано винним за трьома статтями Кримінального кодексу України:

▪️ ст. 110 (посягання на територіальну цілісність та недоторканність України);

▪️ ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їхньої расової, національної приналежності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками);

▪️ ст. 436-1 (виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів)", - розповіли в СБУ.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що заарештовані автомобілі родичів віктора медведчука, звинуваченого в держзраді, та його "правої руки" Тараса Козака, було передано Збройним силам України.

Також ми повідомляли, що дружину Медведчука оголосили у розшук. Стало відомо, що їй загрожує.