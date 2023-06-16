"Эксперт" с каналов Медведчука лил грязь на Украину и получил внушительный срок

Отсидится и переждать свое наказание подсудимому не удастся

Служба безопасности Украины продолжает наказывать пропагандистов Медведчука. В этот раз по материалам спецслужбы свой тюремный срок схлопотал "эксперт", который оправдывал оккупацию территорий нашей страны.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Речь идет о Михаиле Шпире, который еще в 2020 году сбежал из Украины. Он восхвалял агрессивную политику военно-политического руководства россии и оправдывал временную оккупацию нашего государства. Также преступник агитировал к физической расправе над украинскими военными и дискредитировал одну из религиозных конфессий в нашем государстве.

"До начала полномасштабного вторжения мужчина регулярно выступал в эфирах медиахолдинга Медведчука и позиционировал себя как эксперт. Чтобы избежать правосудия, Шпир еще в 2020 году бежал в Москву, а после начала полномасштабного вторжения россии был одним из первых пропагандистов кремля, поддержавшего действия российских оккупантов", — говорится в сообщении.

За все вышесказанное пропагандист получил 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. При этом отсидится и переждать свое наказание подсудимому не удастся, ведь срок отбывания наказания исчисляется с момента его фактического задержания.

"Фигурант признан виновным по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

▪️ ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

▪️ ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам);

▪️ ст. 436-1 (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов)", — рассказали в СБУ.

Напомним, ранее мы писали о том, что арестованные автомобили родственников виктора медведчука, обвиняемого в госизмене, и его "правой руки" Тараса Козака, были переданы Вооруженным силам Украины.

Также мы сообщали, что жену Медведчука объявили в розыск. Стало известно, что ей грозит.