"Задонатили" для ВСУ: авто предателей медведчука и Казака теперь будут работать против оккупантов

Общая стоимость авто составляет более 1 млн долларов

Арестованные автомобили родственников виктора медведчука, обвиняемого в госизмене, и его "правой руки" Тараса Козака, сбежавшего в россию еще до начала полномасштабной войны, были переданы Вооруженным силам Украины.

Об этом сегодня, 12 июня, сообщили в Telegram-канале Государственного бюро расследований.

Так, сотрудники ГБР передали их на нужды одной из бригад одной из бригад Вооруженных сил Украины 17 арестованных автомобилей, общая стоимость которых составляет более 1 млн долларов. Из них: 12 грузовиков, автокран, микроавтобус, фургон и два внедорожника.

Отмечается, что эти транспортные средства принадлежали предприятию родственников виктора медведчука и Козака, причастных к финансированию вооруженной агрессии России против Украины

"Они также являются субъектами уголовного производства по незаконной добыче песка в двух карьерах во Львовской области, в рамках которого в апреле 2022 года на автомобиле был наложен арест", — говорится в сообщении.

Теперь сотрудникам ГБР удалось добиться, чтобы эти машины были переданы украинским военным и помогли в борьбе с врагом.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что медведчук, сам того не желая, помог украинской спецслужбе. Американский вертолет Bell 427, ранее принадлежавший бывшему нардепу и предателю, был замечен в авиапарке Главного управления разведки Министерства обороны Украины.