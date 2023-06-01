"Задонатил" на ГУР: медведчук помог спецслужбе, сам того не желая

Медведчук передал спецназу важную технику, правда с одним но

В авиапарке Главного управления разведки Министерства обороны Украины "засветился" американский вертолет Bell 427, который ранее принадлежал обвиняемому в госизмене бывшему нардепу виктору медведчуку.

Об этом сообщает Telegram-канал "Світ авіації". Сами вертолеты Bell 427 начали производиться с 1999 года и в целом являются гражданскими, но могут и используются, в том числе и военными.

Так, два двигателя позволяют вертолету разгоняться до 250-260 км/ч, подниматься на высоту до 3000 метров и осуществлять перелет более чем на 700 км. В случае поломки одного двигателя Bell 427 способен лететь на одном, даже с набором высоты. В целом в воздухе вертолет может провести около четырех часов.

Вертолет на службе ГУР

Поскольку вертолет – гражданский, он не вооружен, хотя и к нему можно приварить турель с пулеметом. Но все же лучше всего он подойдет для скрытных специальных операций, требующих проникновения в тыл врага по воздуху и переброски малых групп бойцов. Так, кроме двух человек экипажа, в вертолете могут поместиться до семи "пассажиров" с вооружением и оборудованием для автономных действий в тылу врага.

Все эти качества делают Bell 427 очень удобным для спецопераций, потому-то вертолет и оказался у ГУР МО Украины.

Украинским военным могут помочь в воздухе и истребители Eurofighter Typhoon, если ими поделятся Германия и Великобритания.