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Не только F-16: Резников назвал самолет, который помог бы ВСУ громить врага

Автор
Никита Синицин Никита Синицин
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Eurofighter Typhoon
Eurofighter Typhoon. Фото Открытые источники

Несколько сотен этих самолетов позволяют поставить ВСУ не одну эскадрилью

Хотя ряд стран согласились дать Украине самолеты F-16, не только эти истребители могут помочь Украине.

Как рассказал министр обороны Украины Алексей Резников в интервью изданию Ouest France, он ждет от Германии и Великобритании помощи в виде истребителя Eurofighter Typhoon.

По многим характеристикам европейский Typhoon не уступает, а то и превосходит американский F-16. Например, дальность его полета составляет 1390 км, что существенно больше F-16 с его 550 км, также он превосходит американский самолет в вооружении – 27-мм авиапушка и 13 подвесок для размещения оружия (бомб, ракет и прочего) против 20-мм пушки и 11 узлов подвески у F-16.

Но показатель, в котором "Тифон" полностью превосходит своих конкурентов – высота полета, превышающая 19 км. Ближе всего к нему стоит советский МиГ-29 с его потолком в 18 км, остальные могут летать на высотах до примерно 15,2 км. Это преимущество весьма полезно в воздушном бою, да и ЗРК будет сложнее достать Eurofighter на такой высоте.

Но при этом F-16 быстрее Typhoon и легче, что позволяет ему лучше маневрировать в воздушном бою. Но главный плюс американского самолета – количество, ведь их было произведено около 4 тысяч, в то время как "европейцев всего около 500.

Напомним, что в Министерстве иностранных дел Украины тоже считают, что Eurofighter Typhoon позволит не "зацикливаться" на F-16 и будет хорошей альтернативой американскому самолету.

Теги:
#Самолет #Оружие #Военная техника #Eurofighter Typhoon