Целая "пачка" приспешников Медведчука получила тюремные сроки: кто такие и чем занимались (фото)

Трое фигурантов получили реальные сроки

Сразу несколько приспешников, подозреваемого в госизмене Виктора Медведчука, которые готовили государственный переворот в Украине, получили тюремные сроки.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Стоит отметить, что правоохранители не раскрывают имен фигурантов, однако, по данным источников "Телеграфа", речь идет о Василии Остафийчуке, Олеге Яровом, Александре Тарнашинском и Сергее Приходенко. Среди них – гражданин россии, военный разведчик по специальности, который был на "прямой" связи с представителями администрации президента рф и спецслужб страны-агрессора.

Следствие установило, что обвиняемые планировали "синхронизировать" государственный переворот с началом полномасштабного вторжения в РФ. Тем самым надеялись помочь агрессору в скорейшей оккупации Украины.

"Они хотели захватить власть через подконтрольные общественные организации в Киеве и других регионах нашего государства. Именно эти прокремлевские центры должны были инициировать проведение в столице Украины так называемого "национального собрания". На этом форуме его организаторы планировали утвердить резолюцию относительно отстранения от власти высшего военно-политического руководства Украины. В случае отказа злоумышленники планировали перейти к "силовому сценарию". Для этого они формировали собственное "боевое крыло", к которому пытались привлечь полтысячи вооруженных лиц. Для поиска "кандидатов" использовали собственные связи среди приверженцев рашизма", — говорится в сообщении.

Впрочем, сотрудники СБУ сработали на опережение и предотвратили реализацию незаконных действий. Они провели многоэтапную спецоперацию и раскрыли организаторов преступления, задокументировали их подрывную деятельность и задержали еще в начале полномасштабного вторжения в рф.

В Офисе Генпрокурара рассказали, что во время обысков у заговорщиков изъяли сметы, списки участников будущих незаконных властных и силовых структур, манифесты общественности и силовиков, перечни необходимого оружия, имущества и техники.

Теперь, благодаря решению суда, организатор преступления Александр Тарнашинский получил 7 лет тюрьмы (с конфискацией). Россиянин Проходенко Сергей Владимирович сядет на 10 лет (заочно) А двум его сообщникам дали по 5 лет заключения.

Напомним, ранее мы писали о том, что НАБУ показало, как поймало нардепа от "Слуги народа" Анатолия Гунько на крупной взятке.