Шоппинг возле кремля и елитный вуз. Роскошная жизнь семьи медведчука в москве

Семья кума путина сейчас в полном составе живет в москве

Кум путина виктор медведчук после изгнания в россию неплохо там обосновался, собирает "единомышленников" в странную партию "Другая Украина", а его невестка скупает платья в элитных бутиках москвы.

"Телеграф" присмотрелся в сторону болот и рассказывает, как живется семье предателя сейчас:

Модная невестка

На днях внимание журналистов снова привлекла к себе невестка медведчука и марченко, Катя. Журналист "Схем" Максим Савчук заметил, что Екатерина посетила магазин элитной одежды Julitoo в нескольких кварталах от кремля. Фото было загружено в Telegram, где Екатерина сменила аватарку. Она не поставила геотег, но фон на фотографии Чернышук схож с интерьером элитного магазина. Таким образом, можно утверждать, что семья в полном составе переехала в россию.

Екатерина Чернышук стала невесткой Марченко в 2020 году, выйдя замуж за ее сына от первого брака с бизнесменом Юрием Коржем, Богдана Марченко. А в марте 2021 года у них с Богданом родился сын, которого назвали Витей в честь деда. У Богдана Марченко в Киеве остался дом и два земельных участка в Жулянах, а также подарок от Оксаны Марченко — участок на ул. Медвинской (там, где сидел под домашним арестом Медведчук).

Как видно на сайте этого премиум-магазина, лук стоил невестке медведчука в районе 30 тысяч гривен (77 870 рублей). Платье украшено шелковым кружевом, бархатным бантом и брошью с кристаллом Swarovski в зоне декольте.

Лук невестки медведчука из магазина вблизи кремля

В последнее время Чернышук закрыла от публики свой аккаунт в инстаграмм, а аккаунт Оксаны Марченко вообще сломали. Поэтому следить за их происшествиями в москве стало сложнее, но не невозможно. Да, Екатерину раньше замечали в любви к дорогим брендам, когда она делала селфи из лифта с сумкой Hermes и в жакете Chanel.

В ноябре 2022 года Екатерина выбирала Chanel

Свою общественную позицию Екатерина уже высказывала, распространив обращение Оксаны Марченко к Реджепу Тайипу Эрдогану с призывом уволить Медведчука, а своим критикам пригрозила неким кармическим бумерангом. Это все происходило вперемешку с "мирным контеном", потому что весной 2022 года Екатерина постила фото в бикини из теплых краев и селфи из спортзала.

У Екатерины есть сестра-близнец Елена, которая проживает в турецком Стамбуле, и время от времени постится фото с Катей и племянником. Как видно из ее страницы, Катя и Виктор-младший, скорее всего, посещают ее в Стамбуле:

Внук Марченко

Внук Марченко

Дочь Медведчука учится на тройки в москве

19-летняя дочь виктора медведчука Дарья сейчас учится в престижном вузе в москве, но звезд с неба не хватает. Дарья — тот же человек, благодаря которому медведчука называют кумом путина, потому что ее крестили в Казанском соборе Санкт-Петербурга президент россии владимир путин и жена дмитрия медведева, Светлана.

Фото из открытых источников

Журналисты "Медузы" и "Лаборатории университетской прозрачности" выяснили, что Дарья учится на факультете "Высшая школа бизнеса" Высшей школы экономики (ВШЭ). Образовательная программа Дарьи называется "Управление бизнесом". Ее причислили к ВШЭ 31 августа 2021 года вместе с Даниилом Косовским (сын протоиерея УПЦ МП) и Валентиной Шуст (дочь бизнес-партнера Медведчука).

Во время сессии троица пропустила экзамен, а затем предоставила в учебный офис одинаковые фальшивые справки о временной нетрудоспособности (т.е. болезни) из Морозовской детской городской клинической больницы. Судя по внутреннему расписанию ВШЭ, Дарью Медведчук дважды не удалось отчислить с вуза: она по-прежнему считается студенткой Высшей школы экономики. Учится Медведчук так же, занимая место в конце рейтинга успеваемости учащихся факультета.

Что слышно о медведчуке

После обмена виктор медведчук уже съездил отдохнуть в аннексированный россией Крым. В ноябре прошлого года пророссийский политик был замечен в ресторане в Ялте вместе с его женой Оксаной Марченко. Супруги ужинали в заведении кавказской и европейской кухни "На высоте", на видео они сидели прямо у входа, на столе было вино. Супруги въехали в Крым незаконно.

В феврале этого года медведчук в интервью пропагандистскому "Первому каналу" пожаловался, что вынужденно проживает в москве.

"Я раньше приезжал в москву по разным делам, я приезжал на один день, утром приезжал, вечером ехал. А сейчас я постоянно живу в москве, вынужденно. Я не покидал Украину, меня обменяли", — сетовал медведчук.

Госпредатель в июне 2023 года зарегистрировал в россии общественную организацию "Другая Украина", а главой исполнительного комитета стал бывший украинский журналист Денис Жарких. Адрес организации — москва, Арбат, переулок Кемарницкий, 9.

В "Другой Украине" присоединяются политические комментаторы из уже закрытых пророссийских телеканалов, депутаты местных советов от ОПЗЖ и обвиняемые в государственной измене и сепаратизме политтехнологи. Кроме того, медведчук набрался наглости и судится, чтобы снова заниматься адвокатской деятельностью в Украине.

Колонка медведука для российских СМИ

Также медведчук дает о себе знать, публикуя колонки в российских газетах, где повторяет глупости российской пропаганды. Вот, например, здесь он доказывает, что Зеленский истребляет население юго-востока Украины.

Ранее "Телеграф" писал, что супруга пророссийского политика виктора медведчука Оксана Марченко попала в розыск по делу о финансировании российских силовиков. Компании Марченко в Крыму финансировали росгвардию и МВД россии. Общая сумма произведенных платежей превышает 50 миллионов гривен.