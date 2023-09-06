Украинцам упростили получение кредита на утепление домов: кто и как это может сделать

Можно сэкономить до 60% стоимости утепления

Впервые после полномасштабного российского вторжения в Украину общества совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) могут взять кредит на утепление своих домов. Сделать это можно по программе "Энергодом" Фонда энергоэффективности, к которой присоединился еще один участник – "Глобус банк".

Об этом сообщил директор Фонда энергоэффективности Егор Фаренюк, по словам которого, в июле возобновили прием заявок для участия в программах фонда. Причем условия теперь упростили.

По условиям программы, 40% стоимости проекта по энергоэффективности ОСМД получит от Фонда, еще 40% должны найти сами собственники и 20% можно привлечь из других источников. В поисках 40% собственно взноса члены ОСМД и могут обращаться за кредитами в банки-партнеры фонда и программы "Энергодом".

По словам Егора Фаренюка, в 2023 году фонд готовится выдать порядка 50 млн грн грантов примерно на 100 проектов по утеплению и энергоэффективности.

В свою очередь председатель правления "Глобус банка" Сергей Мамедов, рассказал: несмотря на военные риски, финучреждение будет кредитовать ОСМД по программе "Энергодом" уже сейчас. При этом разработана специальная программа, предусматривающая предоставление кредита ОСМД без первоначального взноса под 16% годовых сроком на 5 лет.

По словам банкира, обычно свыше 60-70% заявок на льготное кредитование по энергомодернизации будут касаться жилых домов, возведенных в конце 1970-1980-х годов. Это преимущественно панельные 9-, 12- и 16-этажные дома, срок эксплуатации которых без капитального ремонта уже составляет от 40-50 лет.

Фонд энергоэффективности является государственным учреждением, участвующим в реализации проектов по энергоэффективности и энергосбережению, который помог 75 тысячам домохозяйств на общую сумму 1 млрд грн.

Тем временем украинцев предупреждают о непростой осени и зиме и советуют готовиться к проблемам с электроэнергией.