Українцям спростили отримання кредиту на утеплення будинків: хто та як це може зробити

Можна заощадити до 60% вартості утеплення

Вперше після повномасштабного російського вторгнення в Україну товариства співвласників багатоквартирних будинків можуть взяти кредит на утеплення своїх будинків. Зробити це можна за програмою Енергодом Фонду енергоефективності, до якої приєднався ще один учасник – Глобус банк.

Про це повідомив директор Фонду енергоефективності Єгор Фаренюк, за словами якого, у липні відновили прийом заявок для участі у програмах фонду. Причому умови тепер спростили.

За умовами програми, 40% вартості проекту з енергоефективності ОСББ отримає від Фонду, ще 40% мають знайти самі власники та 20% можна залучити з інших джерел. У пошуках 40% власного внеску члени ОСББ можуть звертатися за кредитами до банків-партнерів фонду та програми "Енергодім".

За словами Єгора Фаренюка, у 2023 році фонд готується видати близько 50 млн грн грантів приблизно на 100 проектів з утеплення та енергоефективності.

У свою чергу голова правління "Глобус банку" Сергій Мамедов розповів: незважаючи на військові ризики, фінустанова кредитуватиме ОСББ за програмою "Енергодім" вже зараз. При цьому розроблено спеціальну програму, яка передбачає надання кредиту ОСББ без первісного внеску під 16% річних строком на 5 років.

За словами банкіра, зазвичай понад 60-70% заявок на пільгове кредитування щодо енергомодернізації стосуватимуться житлових будинків, зведених наприкінці 1970-1980-х років. Це переважно панельні 9-, 12- та 16-поверхові будинки, термін експлуатації яких без капітального ремонту вже становить від 40-50 років.

Фонд енергоефективності є державною установою, яка бере участь у реалізації проектів з енергоефективності та енергозбереження, яка допомогла 75 тисячам домогосподарств на загальну суму 1 млрд грн.

Тим часом українців попереджають про непросту осінь та зиму і радять готуватися до проблем з електроенергією.