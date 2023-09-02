Готуємось до зими: список речей, які у вас завжди мають в наявності

Як пережити блекаути і що треба купити вже сьогодні

Через війну в Україні багато газопроводів, ліній електропередач та підстанцій зруйновано, інші росія подовжує системно знищувати. Цьогорічна зима в може стати найскладнішою за усі роки незалежності. Також про важку зиму говорять і в Європі, де суттєво зросли ціни на газ.

Під час цього опалювального сезону температура в оселях українців може сягати 18-19°C. Як підготуватися до зими в умовах війни та чим запастися перед початком холодів — пояснює Суспільне.

Список необхідних речей:

павербанк, завжди заряджений;

аптечка;

свічки;

сірники;

запальнички;

ліхтарик;

радіо, яке працює не від електрики, щоби почути останні новини;

батарейки;

вода (1-2 п'ятилітрові бутлі). У разі вимкнення світла можуть не працювати насоси;

продукти швидкого приготування (консерви, каші, макарони);

дитяче харчування (якщо є діти);

термос;

пальник туристичний (газовий, гелевий тощо), щоби закип'ятити воду чи розігріти їжу.

Цей список речей можна доповнювати та розширювати.

Powerbank для ноутбука, зарядні пристрої: якщо ваш ноутбук підтримує стандарт USB Power Delivery (зарядку через Type-C), варто пошукати powerbank зі швидкісною зарядкою потужністю від 60 Вт. Для таких потреб краще обирати пристрої місткістю від 20000 mAh. Необхідно заздалегідь перевірити, чи підтримує ваш кабель зарядки технологію Power Delivery або інші стандарти швидкісної зарядки.

Щоб мати змогу заряджати потужний powerbank, ноутбук та телефон, можна придбати мережевий мультироз'ємний зарядний пристрій потужністю 60-120 Вт.

Медикаменти: якщо у вас є хронічні захворювання, подбайте про те, щоб потрібних вам ліків було достатньо на тривалий час. Купіть противірусні, знеболювальні, протиалергічні та заспокійливі препарати, а також льодяники проти болю у горлі та пігулки, що допоможуть при шлунково-кишкових розладах.

Домашні тварини: якщо маєте домашніх улюбленців, то подбати необхідно і про їх комфорт: зробіть запаси корму, наповнювача, ліків, проведіть планові медогляди.

Раніше "Телеграф" писав, як вже зараз почати готуватися до приходу мінусів за вікном.