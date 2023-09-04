Бути в курсі всіх новин та працювати: як мати стабільний інтернет при блекауті

За американський пристрій, який надає доступ до зв'язку, щомісяця треба платити по 75 доларів

У кожного українця в будинку чи квартирі є інтернет. В умовах війни є велика вірогідність, що рф випустить ракети чи "шахеди" й вони зашкодять критичній інфраструктурі. Тож, щоб бути на зв'язку та продовжувати працювати (якщо це можливо), треба мати стабільне підключення.

Сайт Рубрика дає кілька порад, як українцям забезпечити себе інтернетом під час блекауту. У матеріалі мовитиметься не тільки про Starlink.

№1: забезпечити мережеве обладнання від повербанка

Вам треба буде придбати повербанка та дізнатись, яка напруга потрібна вашому мережевому обладнанню.

Якщо на пристрої або на зарядці для нього бачите напис 5V — шукайте кабель, де з одного боку — USB, а з іншого — штекер модема.

"Якщо 9V, 12V або більше — розберіться, чи ваш повербанк підтримує протоколи швидкого заряджання та чи подружиться з модемом. Якщо маєте сумніви — шукайте спеціальні кабелі або просіть когось злютувати такий", — кажуть на сайті.

№2: під'єднати "енергонезалежний" інтернет

1) LTE-модем + панельна/направлена антена;

Антена приймає сигнал, модем роздає Wi-Fi в приміщенні. Якщо модем розряджається — заряджаємо від повербанка, авто, генератора.

2) Оптоволокно та GPON;

Технологія GPON — це гігабітна пасивна оптична мережа доступу. Пропускна здатність такої мережі — до 1 Гбіт/с навіть за одночасного підключення кількох пристроїв.

3) "Укртелеком" та ADSL/VDSL-підключення;

Різниця між ними в тому, що ADSL — більш сучасна технологія, а, отже, інтернет із нею буде швидшим.

Для підключення VDSL: https://ukrtelecom.ua/internet/50-mbit-s-z1/

Для підключення ADSL: https://ukrtelecom.ua/internet/vilnyy-adsl-95/

4) Starlink.

його можна замовити на сайті та його пришлють на адресу в Україні. Вам потрібно кожного місяця сплачувати по 75 доларів;

замовити з сайту на європейські адреси й уже звідти організувати доставлення до України;

або треба пошукати на ОЛХ чи Хотлайн уже придбані іншими українцями пристрої та домовлятися про нову передачу доступів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що робити українцям, якщо в приміщенні немає води.