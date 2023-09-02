Готовимся к зиме: список вещей, которые у вас всегда есть в наличии

Как пережить блекауты и что нужно купить уже сегодня

В результате в Украине много газопроводов, линий электропередач и подстанций разрушены, другие россия продлевает системно уничтожать. Нынешняя зима может стать самой сложной за все годы независимости. Также о тяжелой зиме говорят и в Европе, где существенно выросли цены на газ.

Во время этого отопительного сезона температура в домах украинцев может достигать 18-19°C. Как подготовиться к зиме в условиях войны и чем запастись перед началом холодов — объясняет .

Список необходимых вещей:

павербанк, всегда заряженный;

аптечка;

свечи;

спички;

зажигалки;

фонарик;

радио, которое работает не от электричества, чтобы услышать последние новости;

батарейки;

вода (1-2 пятилитровые бутыли). При отключении света могут не работать насосы;

продукты быстрого приготовления (консервы, каши, макароны);

детское питание (если есть дети);

термос;

горелка туристическая (газовая, гелевая и т.п.), чтобы вскипятить воду или разогреть пищу.

Этот список можно дополнять и расширять.

Powerbank для ноутбука, зарядное устройство: если ваш ноутбук поддерживает стандарт USB Power Delivery (зарядку через Type-C), стоит поискать powerbank со скоростной зарядкой мощностью от 60 Вт. Для таких нужд лучше выбирать устройства вместимостью от 20000 mAh. Необходимо предварительно проверить, поддерживает ли ваш кабель зарядки технологию Power Delivery или другие стандарты скоростной зарядки.

Для зарядки мощного powerbank, ноутбука и телефона можно приобрести сетевое мультиразъемное зарядное устройство мощностью 60-120 Вт.

Медикаменты: еслиу вас есть хронические заболевания, позаботьтесь о том, чтобы нужного вам лекарства было достаточно на длительное время. Купите противовирусные, обезболивающие, противоаллергические и успокаивающие препараты, а также леденцы против боли в горле и пилюли, которые помогут при желудочно-кишечных расстройствах.

Домашние животные: если у вас есть домашние любимцы, то позаботиться необходимо и об их комфорте: сделайте запасы корма, наполнителя, лекарств, проведите плановые медосмотры.

Ранее "Телеграф" писал, как уже сейчас начать готовиться к приходу минусов за окном.