Быть в курсе всех новостей и работать: как иметь стабильный интернет при блекауте

За американское устройство, предоставляющее доступ к связи, ежемесячно нужно платить по 75 долларов

У каждого украинца дома или в квартире есть интернет. В условиях войны есть большая вероятность, что рф выпустит ракеты или "шахеды" и они повредят критическую инфраструктуру. Чтобы быть на связи и продолжать работать (если это возможно), нужно иметь стабильное подключение.

Сайт Рубрика дает несколько советов, как украинцам обеспечить себя интернетом во время блекаута. В материале будет говориться не только о Starlink.

№1: обеспечить сетевое оборудование от повербанка

Вам нужно будет приобрести повербанк и узнать, какое напряжение нужно вашему сетевому оборудованию.

Если на устройстве или на зарядке для него видите надпись 5V – ищите кабель, где с одной стороны – USB, а с другой – штекер модема.

"Если 9V, 12V или больше — разберитесь, поддерживает ли ваш повербанк протоколы быстрой зарядки и подружится ли с модемом. Если сомневаетесь — ищите специальные кабели или просите кого-то сделать такой", — говорят на сайте.

№2: подключить "энергонезависимый" интернет

1) LTE-модем + панельная/направленная антенна;

Антенна принимает сигнал, модем раздает Wi-Fi в помещении. Если модем разряжается – заряжаем от повербанка, авто, генератора.

2) Оптоволокно и GPON;

Технология GPON – это гигабитная пассивная оптическая сеть доступа. Пропускная способность такой сети – до 1 Гбит/с даже при одновременном подключении нескольких устройств.

3) "Укртелеком" и ADSL/VDSL-подключение;

Разница между ними в том, что ADSL — более современная технология, а значит, интернет с ней будет быстрее.

Для подключения VDSL: https://ukrtelecom.ua/internet/50-mbit-s-z1/

Для подключения ADSL: https://ukrtelecom.ua/internet/vilnyy-adsl-95/

4) Starlink.

его можно заказать на сайте и его пришлют по адресу в Украине. Вам нужно каждый месяц платить по 75 долларов;

заказать с сайта по европейским адресам и уже оттуда организовать доставку в Украину;

или нужно поискать на ОЛХ или Хотлайне уже приобретенные другими украинцами устройства и договариваться о новой передаче доступов.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, что делать украинцам, если в помещении нет воды.