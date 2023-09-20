Таких существует меньше 100 штук: в Украине заметили редкий Гелендваген за 1 млн евро, но есть нюанс

Этот автомобиль может позволить себе не каждый

На украинских дорогах был замечен очень редкий и коллекционный автомобиль Mercedes-Maybach G650 Landaulet. Его выпускали только в 2017-2018 годах.

Всего с конвейера сошло 99 экземпляров, поэтому модель действительно уникальна. Об этом сообщает издание ТопЖир.

Во время выпуска авто стоило около 460 тысяч евро, но сейчас за эту коллекционную модель на вторичном рынке нужно отдать не менее 1 миллиона евро. Правда, на фото не оригинал внедорожника, а копия, сделанная в Днепропетровской области. Изготовлена она в 2001 году на базе серийного Гелендвагена. Ее в прошлом году продали за четверть миллиона евро.

Mercedes-Maybach G650 Landaulet – уникальное авто не только из-за мощности двигателя (630 л.с), повышенного комфорта и огромных 22-дюймовых колес. Главной особенностью автомобиля является складная крыша над задним рядом сидений, позволяющая превращать его в гигантский внедорожный кабриолет. Потому кузов Mercedes-Maybach G650 и называется ландолетом.

Кстати, в Украину когда-то действительно завозили оригинальный Mercedes-Maybach G650 Landaulet. В 2021 году, еще до полномасштабного вторжения, немцы снимали в Украине промо для самого дорогого внедорожника в истории.

Пользователь @artur.0063 показал, как открывается крыша авто

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