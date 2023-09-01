Підготовка авто до зими: про що українцям варто думати вже зараз

Перед морозами варто запастися потрібними речами та перевірити стан авто

Готуватися до осені і зими автомобілістам варто починати вже зараз. Якщо з осіннім переліком автосправ все більш зрозуміло — готуватися треба до вологості та дощів, то зимовий може поставити в глухий кут і досвіченого водія.

Кілька простих порад допоможуть забезпечити нормальну експлуатацію вашого автомобіля протягом зими. Почати варто з діагностики.

Як підготувати авто до морозів:

Відвезіть свій автомобіль до автомайстерні та перевірте наступне: стан акумулятора, рівень антифризу, правильну роботу термостата, стан обігрівача, функціональність гальм.

Придбайте чи перевірте наявність зимових шин з гарним протектором.

Проведіть огляд фар, включаючи аварійку.

Щітки склоочисника можна замінити на зимові.

Перевірте форсунки омивача лобового скла.

Підготуйтесь до посипання дороги сіллю — від корозії може захистити шар свіжого воску.

Перевірте наявність зарядного для телефона, ліхтарика, скребка для скла та щітки від снігу, розморожувача, наповненість аптечки, наявність змінних шкарпеток та за потреби термоковдри аби зустріти зиму напоготові.

Раніше "Телеграф" розповідав, що двигун в холодну пору року треба обов'язково прогрівати. В морози водії можуть зіткнутися із тим, що двигун не заводиться — на це може бути одразу кілька причин.