Перша в світі екояхта за $645 млн, що працює на водневому паливі (Відео)

Новини екології:2024 року на воду спустять першу в світі яхту, що працює на водневому паливі, - 112-метрову Sinot Aqua.

Aqua була розроблена для далекоглядного власника, який в повній мірі оцінить її футуристичний дизайн.

Екстер'єр судна поєднується з повністю працюючою системою харчування на рідкому водні і паливних елементах, що робить її лідером можливостей в морі на сьогоднішній день. Плавні вигнуті лінії яхти творці позичили у самого океану. Ніби хвилі, вони здіймаються вгору від корми до рубки і капсули з оглядом на 360 °, а далі падають водоспадом в носовій частині. Саме тут розташований салон, де гості зможуть насолодитися видом на море в обстановці неперевершеною розкоші.

Велика частина гостьових кают знаходиться в передній частині корабля, створюючи щось на кшталт пагорба, схил якого плавно переходить в пляжну зону. На кормової палубі розташована парадні сходи і водоспад, що викликає вау-ефект при посадці на корму. Усередині висота стель варіюється від 2,8 до 3,8 м. Поєднання з вікнами в підлогу в основному павільйоні дозволяє безперервно насолоджуватися пейзажем і відчувати себе його частиною.

У розпорядженні власника є велика ванна, вбиральня і особистий СПА-салон. VIP-апартаменти з природним освітленням, розташовані на рівні ватерлінії біля корми, детально оформлені в мінімалістичному стилі японського пляжу, що відповідає інтер'єру всієї яхти від Sinot.

Творці суперяхти також подбали про здоров'я і хороше самопочуття її гостей. На борту є гідромасажна кімната, приміщення для заняття йогою і великий тренажерний зал на рівні води. Розробкою архітектури та інженерних аспектів водневої Акви займалися фахівці Lateral Naval Architects. Система працює на зрідженому водні, який перетворюється в електрику і розподіляється по всьому кораблю, для забезпечення роботи двигуна і побутових послуг.

Система управління електроживленням зберігає електроенергію у великих батареях, що гарантує безперебійне обслуговування яхти. Ця установка, на розробку якої у інженерів пішло 5 місяців, практично не створює шуму і вібрації, що гарантує комфорт і спокій для гостей судна.

"Наше завдання полягало в тому, щоб впровадити повністю працюють рідкі водневі і паливні елементи в справжню суперяхту. Вона інноваційна не тільки в плані технологій, але також в естетиці та дизайні ", - прокоментував дизайнер Сандер Сінот.

Також він додав: "З точки зору перфомансу, клієнти можуть розраховувати на максимальну швидкість 17 вузлів, яку забезпечують паливні елементи РЕМ. Як джерело енергії вони надають руху обертається в протилежному напрямку гвинти на спарених установках Voith Scheider Prollers".