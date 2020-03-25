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Після початку пандемії коронавірусу повітря стало чистішим

Після початку пандемії коронавірусу повітря стало чистішим
12:44 Ср, 25 Березень 2020 Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новини екології:Рівень забруднення повітря та парникових газів у деяких регіонах світу значно знизився через обмеження, пов'язані з поширенням коронавірусу.

Про це заявили американські дослідники, повідомляє BBC.

"Дослідники в Нью-Йорку розповіли BBC, що їхні ранні результати показали, що рівень чадного газу, що утворюється, зокрема, при роботі автомобіля, впав майже на 50% у порівнянні з минулим роком", - йдеться у повідомленні.

Крім того, викиди вуглекислого газу також різко знизилися.

Вчені прогнозують, що до травня, коли викиди CO2 досягають свого піку, зафіксований рівень може бути найнижчим з часів фінансової кризи десятиліття тому.

Дані, зібрані в Нью-Йорку на цьому тижні, свідчать про те, що вказівки щодо обмеження несуттєвих подорожей мають значний вплив.

Крім того, знижується і світове виробництво, а з ним знижуються викиди заводів і фабрик.

За оцінками кліматологів, за два тижні використання енергії та скорочення викидів в Китаї склало 25%, за підсумками року це може призвести до зниження викидів CO2 на 1%.

У Китаї та Північній Італії також зафіксували значні падіння діоксиду азоту, що пов'язано зі скороченням поїздок на автомобілях та промислової активності.

Однак дослідники попереджають, що рівень викидів може різко зрости після закінчення пандемії.

Як повідомляв Укрінформ, відсутність туристів в Італії через карантин, спровокований поширенням коронавірусу Covid-19, позитивно вплинула на чистоту місцевих каналів.

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Жителі італійського міста публікують у соцмережах фото та відео, на яких можна побачити спокійні й незвично прозорі води венеційських каналів, які вже облюбували риби, птахи й навіть дельфіни.

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Все по темі:

Экология, CO2, Повітря, Коронавірус, Забруднення, Парникові гази.
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