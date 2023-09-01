Подготовка авто к зиме: о чем украинцам следует думать уже сейчас

Перед морозами следует запастись нужными вещами и проверить состояние авто

Готовиться к осени и зиме автомобилистам следует начинать уже сейчас. Если с осенним перечнем автодел все понятнее – готовиться надо к влажности и дождям, то зимний может поставить в тупик и опытного водителя.

Несколько простых советов помогут обеспечить нормальную эксплуатацию вашего автомобиля в течение зимы. Начать следует с диагностики.

Как подготовить авто к морозам:

Отвезите автомобиль в автомастерскую и проверьте следующее: состояние аккумулятора, уровень антифриза, правильную работу термостата, состояние обогревателя, функциональность тормозов.

Купите или проверьте наличие зимних шин с хорошим протектором.

Произведите осмотр фар, включая аварийку.

Щетки стеклоочистителя можно заменить зимними.

Проверьте форсунки омывателя лобового стекла.

Подготовьтесь к посыпанию дороги солью – от коррозии может защитить слой свежего воска.

Проверьте наличие зарядного для телефона, фонарика, скребка для стекла и щетки от снега, размораживателя, наполненность аптечки, наличие сменных носков и при необходимости термоодеяла, чтобы встретить зиму наготове.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что двигатель в холодное время года нужно обязательно прогревать. В морозы водители могут столкнуться с тем, что двигатель не заводится – на это может быть сразу несколько причин.