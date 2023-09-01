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Подготовка авто к зиме: о чем украинцам следует думать уже сейчас

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Зимой на дороге следует быть очень внимательным
Зимой на дороге следует быть очень внимательным. Фото Unsplash.com

Перед морозами следует запастись нужными вещами и проверить состояние авто

Готовиться к осени и зиме автомобилистам следует начинать уже сейчас. Если с осенним перечнем автодел все понятнее – готовиться надо к влажности и дождям, то зимний может поставить в тупик и опытного водителя.

Несколько простых советов помогут обеспечить нормальную эксплуатацию вашего автомобиля в течение зимы. Начать следует с диагностики.

Как подготовить авто к морозам:

  • Отвезите автомобиль в автомастерскую и проверьте следующее: состояние аккумулятора, уровень антифриза, правильную работу термостата, состояние обогревателя, функциональность тормозов.
  • Купите или проверьте наличие зимних шин с хорошим протектором.
  • Произведите осмотр фар, включая аварийку.
  • Щетки стеклоочистителя можно заменить зимними.
  • Проверьте форсунки омывателя лобового стекла.
  • Подготовьтесь к посыпанию дороги солью – от коррозии может защитить слой свежего воска.
  • Проверьте наличие зарядного для телефона, фонарика, скребка для стекла и щетки от снега, размораживателя, наполненность аптечки, наличие сменных носков и при необходимости термоодеяла, чтобы встретить зиму наготове.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что двигатель в холодное время года нужно обязательно прогревать. В морозы водители могут столкнуться с тем, что двигатель не заводится – на это может быть сразу несколько причин.

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#Автомобиль #Зима #Лайфхак