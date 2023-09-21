Выглядят дорого, а стоят копейки: топ-5 стильных подержанных авто с приятным ценником

Это даже немного несправедливо, что такие крутые авто стоят так мало

В современном мире, когда выбор на авторынке невероятно разнообразен, у многих водителей мечта единственная: купить авто, которое выглядело бы дороже, чем оно на самом деле стоит, чтобы создать соответствующее впечатление о себе. К счастью, есть модели авто, в которых очень удачно сочетаются эстетическая роскошь и доступность.

Взглянув на эти авто, никто не догадается, что они стоят на рынке каких-то, например, 12 тысяч долларов. Сегодня мы рассмотрим пять таких моделей, превращающих обычные поездки в настоящую экскурсию в мир роскоши и элегантности. И, конечно, привлекут внимание людей к владельцу такого "роскошного", на первый взгляд, авто.

Land Rover Range Rover 2014

Land Rover Range Rover 2014 является моделью 4 поколения, которая комплектовалась двигателями объемом 3.0, 4.4 и 5.0 л с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Это люксовый внедорожник, прекрасно зарекомендовавший себя. Ему не страшны ни высокие скорости, ни бездорожье.

Сегодня на вторичном рынке такой автомобиль можно купить по цене от 16 тысяч и до 97 тысяч долларов. Цены зависят от состояния авто, комплектации и многих других факторов.

Maserati Quattroporte

Вы могли бы себе когда-нибудь представить, что люксовый спортивный седан Maserati может стоить всего 14 тысяч долларов? С таким автомобилем любой водитель будет выглядеть стильно и престижно. Именно с этой модели, как считается, началось возрождение марки Maserati. Это такая себе Феррари "на минималках". Чтобы убедиться в этом, просмотрите видеообзор модели от украинского ютуб-блоггера на канале Car_Puls:

Для чего нужна Maserati Quattroporte в 2023 году

BMW Alpina B7

Крутой седан с мощностью двигателя в 540 или даже 670 лошадиных сил (зависит от версии) всего за 18 тысяч долларов? Да, это реально. Об этом свидетельствуют цены на вторичном авторынке Украины. Агрессивная, харизматичная. Это машина для настоящего ценителя бренда, желающего выглядеть дорого. Перечислять все особенности этого автомобиля можно очень долго, но скажем сразу: за BMW Alpina B7 стоит отдать гораздо большее, чем за нее просят.

BMW 635 CSI

Средняя цена этого автомобиля сегодня в Украине составляет 25 тысяч долларов, и это даже немного несправедливо. Ведь это же BMW 635 CSI – крутая купешка с максимально агрессивным видом, напоминающим спорткар. Компания и позиционирует 635 CSI как спортивный автомобиль. Ее называют "акулой", и она воспринимается больше как роскошная, чем спортивная. По сути, это то, чем сейчас славятся автомобили марки: они и комфортные, и спортивные. Поэтому, покупая такую машину, вы точно не прогадаете.

Вот подробный обзор и история серийного выпуска модели:

История премиального купе BMW 635 CSI

Lexus LS 460

Lexus LS 460 2008 года, например, в Украине можно приобрести за 9 "с хвостиком" тысяч долларов. Конечно, новые модели в полных комплектациях стоят дороже — 30 и даже 40 тысяч долларов. Но даже такие деньги – это совсем не цена для седана класса "люкс". Для компании Lexus в производстве главное — качество, поэтому в том, что это надежный и безопасный автомобиль, который прослужит много лет, даже не стоит сомневаться.

Ранее "Телеграф" сообщал, какие кроссоверы самые надежные в реалиях украинских дорог. Это автомобили, которые проедут 1 млн. км и даже больше без капитального ремонта.