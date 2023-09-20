Легко проедут 1 млн км и даже больше: топ-3 самых надежных кроссоверов для украинских дорог

С этими моделями не страшны ни бездорожье, ни ямы.

Традиционно самыми долговечными и беспроблемными в ремонте являются японские автомобили. Среди них машины даже среднего ценового класса очень надежны – они могут проехать не один миллион километров, тогда как другие авто уже после 500 000 км нуждаются в капитальном ремонте.

Но среди всех японских авто есть такие, которые заслуживают особого внимания. Это те, у которых есть потенциал проехать более миллиона километров, поэтому их без проблем можно покупать даже в поддержанном состоянии. Телеграф рассказывает подробнее об особенностях этих моделей.

Toyota Land Cruiser

Вы, наверное, встречали много автомобилей этой марки на украинских дорогах. И не зря, потому что Toyota Land Cruiser известна своей долговечностью, а запчасти к ней найти – не проблема. Именно эту модель называют властелином бездорожья: крепкая рамная конструкция позволяет автомобилю выдерживать очень тяжелые условия эксплуатации, а также большие нагрузки. Поэтому машина также ценна на фронте.

Автомобиль имеет полный привод и характеризуется быстрым откликом на действия водителя. Это позволяет контролировать ситуацию на дорогах. В некоторых конфигурациях Toyota Land Cruiser также имеет специальную систему помощи при движении по бездорожью, что делает вождение более комфортным.

Вы только посмотрите, как проходит тестирование на бездорожье Белоцерковского гранитного карьера Toyota Land Cruiser 300:

Toyota Land Cruiser 300/Big Test Ленд Крузер 300

Toyota Land Cruiser – очень долговечное авто. Недаром модель с отметкой 200 продержалась на конвейере 14 лет!

Lexus LX

Это люксовый внедорожник, производимый корпорацией Toyota Motor Corporation с 1995 года. Lexus LX просто безупречен с точки зрения надежности и безопасности, его можно эксплуатировать очень много лет, не тратя лишние средства на ремонт.

Характеристики этого авто впечатляют. В частности, Lexus LX изготовлен из надежных деталей, которые будут долго служить независимо от того, как вы используете автомобиль: в городской среде или на бездорожье. В нем идеально сочетаются функциональность, практичность и надежность.

Видео тестов даже подержанных моделей этого авто на сложных участках дорог только подтверждают, что Lexus LX – очень долговечное и надежное.

Водитель безжалостно ездит на автомобиле Lexus LX

Honda CR-V

Этот компактный кроссовер выпускается с 1995 года. Это утонченная, стильная, но очень мощная машина. Honda славится надежностью двигателей уже многие десятилетия. Автомобильные эксперты рекомендуют выбирать Honda CR-V именно с бензиновыми двигателями. Говорят, они более надежны. Также это идеальная машина для длинных дистанций, ведь она очень управляема и комфортна.

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