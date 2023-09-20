Легко проїдуть 1 млн км і навіть більше: топ-3 найнадійніших кросоверів для українських доріг

З цими моделями не страшні ні бездоріжжя, ні ями.

Традиційно найдовговічнішими та найбільш безпроблемними в ремонті є японські автомобілі. Серед них машини навіть середнього цінового класу є дуже надійними — вони можуть проїхати не один мільйон кілометрів, тим часом як інші авто вже після 500 000 км потребують капітального ремонту.

Та серед усіх японських авто є такі, які заслуговують особливої уваги. Це ті, які мають потенціал проїхати понад мільйон кілометрів, тому їх без проблем навіть можна купувати у вживаному стані. "Телеграф" розповідає детальніше про особливості цих моделей.

Toyota Land Cruiser

Ви, напевне, зустрічали багато автівок цієї марки на українських дорогах. І недарма, тому що Toyota Land Cruiser відома своєю довговічністю, а запчастини до неї знайти — не проблема. Саме цю модель називають володарем бездоріжжя: міцна рамна конструкція дозволяє автомобілю витримувати дуже важкі умови експлуатації, а також великі навантаження. Тому машина також є цінною на фронті.

Авто має повний привід і характеризується швидким відгуком на дії водія. Це дозволяє контролювати ситуації на дорогах. У деяких конфігураціях Toyota Land Cruiser також має спеціальну систему допомоги під час руху бездоріжжям, що робить водіння комфортнішим.

Ви тільки подивіться як проходить бездоріжжя Білоцерківського гранітного кар'єру Toyota Land Cruiser 300:

Toyota Land Cruiser 300 / Big Test Ленд Крузер 300

Toyota Land Cruiser — дуже довговічне авто. Недарма модель з позначкою 200 протрималася на конвеєрі 14 років!

Lexus LX

Це люксовий позашляховик, який виготовляє корпорація Toyota Motor Corporation з 1995 року. Lexus LX є просто бездоганним з точки зору надійності та безпеки, його можна експлуатувати дуже багато років, не витрачаючи зайві кошти на ремонт.

Характеристики цього авто вражають. Зокрема, Lexus LX виготовлений з надійних деталей, які будуть довго служити незалежно від того, як ви використовуєте авто: в міському середовищі чи на бездоріжжі. У ньому ідеально поєднуються функціональність, практичність та надійність.

Відео тестів навіть старих моделей цього авто на складних ділянках доріг тільки підтверджують, що Lexus LX — дуже довговічне та надійне.

Водій безжально їздить на автомобілі Lexus LX

Honda CR-V

Цей компактний кросовер випускається з 1995 року. Це витончена, стильна, але дуже потужна машина. Honda славиться надійністю двигунів уже багато десятиліть. Зазначимо, що автомобільні експерти рекомендують обирати Honda CR-V саме з бензиновими двигунами. Кажуть, вони надійніші. Також це ідеальна машина для довгих дистанцій, адже вона дуже керована і комфортна.

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