Тепер потрібно 3 документи: як українцям виїхати за кордон на авто

На автомобілі в першу чергу має бути номерний знак

Для перетину кордону українцю, як іншому громадянину будь-якої країни, треба мати відповідні документи. Зокрема закордонний паспорт. До того ж вони можуть виїхати з України на власному чи чужому авто.

Як повідомляє Уряд online, основний офіційний папірець, який має бути у кожного — свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу. В деяких випадках особі треба звернутись до сервісного центру МВС,

Виїзд на власному авто

На автомобілі має бути державний номерний знак, що містить латинські літери (індивідуальний номерний знак діє тільки на території України).

При собі потрібно мати:

посвідчення водія;

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу оформлене на ім’я водія або пасажира;

міжнародну страховку "Зелена карта".

Виїзд на чужому авто

З собою треба взяти:

паспорт;

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.

"У такому випадку свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу для виїзду за кордон видається на ім’я кермувальника або пасажира", — йдеться в повідомленні.

Для цього необхідно разом з власником автівки звернутись до сервісного центру МВС та оформити свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу для виїзду за кордон.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про нові правила для українців щодо в'їзду в країни ЄС.