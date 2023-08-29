Нові правила для виїзду в країні ЄС: що потрібно знати українцям

Новий документ коштуватиме 7 євро і його можна отримати в електронному вигляді

Щоб подорожувати іншими країнами, українцю потрібно мати з собою документи й у першу чергу — закордонний паспорт. А з 2024 року чинності набирають нові правила в'їзду до країн ЄС.

Як повідомляє Ukrayina.pl, громадяни будь-якої країни, які мають безвізовий режим з країнами ЄС, повинні будуть отримати електронний дозвіл ETIAS.

Що таке ETIAS

ETIAS – Європейська система інформації та авторизації подорожей. Це повністю електронна система, яка відстежує відвідувачів з країн, яким не потрібна віза для в’їзду до Шенгенської зони. З електронним дозволом ETIAS особа може перебувати в будь-якій із країн ЄС 90 днів протягом 180-денного періоду.

Тобто якщо зараз короткотермінові візити до ЄС для громадян країн, що мають з ЄС безвіз, не вимагають будь-яких попередніх узгоджень, то з наступного року буде потрібно отримати попередню згоду на перетин кордону в електронній формі.

Нова система дає можливість пришвидшити час перетину кордону, сприяти зниженню рівня злочинності на кордоні та перешкоджати нелегальній міграції.

Планується, що дозвіл будуть видавати на три роки (тобто при кожному перетині кордону отримувати його не треба). Коштуватиме отримання дозволу 7 євро.

Отримувати дозвіл ETIAS потрібно лише у випадку короткотермінових безвізових поїздок до ЄС. Якщо особа має візу, чи карту резидента, жодних додаткових дозволів оформлювати не треба.

Поки що також не відомо, чи потрібно буде отримувати дозвіл ETIAS громадянам України, які мають в країнах ЄС тимчасовий захист.

Як отримати дозвіл ETIAS

При заповненні заявки на дозвіл, треба буде вказати паспортні та контактні дані, інформацію про попередні судимості та поїздки до зон конфліктів. Біометричні дані вказувати не треба.

Більшість заявок оброблятимуть автоматично, протягом декількох хвилин. Як заявляє влада ЄС, автоматичне погодження отримуватимуть близько 97% заявників.

У разі, якщо система ідентифікує заявку, як пов’язану з підвищеним ризиком, її буде розглядати візовий офіцер. У цьому випадку термін розгляду може збільшиться до 14-30 діб.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що деякі українці мають право на виїзд за кордон, якщо матимуть два офіційні документи.