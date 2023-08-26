Є декілька категорій: хто з чоловіків має право на виїзд за кордон з 1 серпня

Які правила і кому дозволено виїзд з 1 серпня 2023 року

Загальна мобілізація та воєнний стан тривають в Україні з 24 лютого 2022 року. Перетин кордону для більшості чоловіків віком від 18 до 60 років під час воєнного стану в Україні не можливий, однак є деякі виключення. Так, згідно з постановою № 840 від 11 серпня, український уряд дозволив виїжджати з України під час воєнного стану деяким категоріям громадян, які можуть отримати постійний або тимчасовий дозвіл на виїзд з країни.

Постанова КМУ № 57 визначає список категорій військовозобов'язаних чоловіків, та навіть дійсних військових, яким дозволено покидати Україну під час воєнного стану.

Хто з чоловіків може виїхати за кордон під час війни з 1 серпня

За кордон під час воєнного стану можуть виїжджати чоловіки до 18 років та після 60, а також, деякі чоловіки віку для мобілізації проте із документами, які дозволяють виїзд.

За кордон можуть виїжджати чоловіки таких категорій, які передбачені законодавством:

чоловіки до 18 та від 60 років;

чоловіки від 18 до 60, які постійно проживають за кордоном та мають відповідну позначку про це у паспорті;

виключені з військового обліку за станом здоров’я чоловіки від 18 до 60 років;

чоловіки від 18 до 60 років, яким дозволено виїзд за кордон за станом здоров’я;

чоловіки від 18 до 60 років, яким дозволено виїзд за кордон за сімейними обставинами;

чоловіки від 18 до 60 років, яким дозволено виїзд за кордон через професію;

чоловіки від 18 до 60 років, яким дозволено виїзд за кордон для допомоги Силам оборони щодо протистояння РФ;

військові, які мають дозвіл;

чоловіки та жінки держслужбовці.

На офіційному сайті Державної прикордонної служби перераховані окремі випадки та вказані документи, які необхідно підготувати для виїзду за кордон таким чоловікам.

Виїзд чоловіків за кордон ― кому потрібен дозвіл на виїзд з 1 серпня

Держслужбовці та держслужбовиці

За наявності відповідних документів, у відрядження:

члени Кабінету Міністрів України, перші заступники та заступники міністрів;

керівники центральних органів виконавчої влади, їх перші заступники та заступники;

Державний секретар Кабінету Міністрів України, його перший заступник та заступники;

Керівник Апарату Верховної Ради України, його перший заступник та заступники;

державні секретарі міністерств;

Керівник Офісу Президента України та його заступники;керівники інших допоміжних органів і служб, утворених Президентом України, та їх заступники;

Голова Служби безпеки, його перший заступник та заступники;

Голова та члени Національної ради з питань телебачення і радіомовлення;

Голова та члени Рахункової палати;

Голова та члени Центральної виборчої комісії;

голови та члени інших державних колегіальних органів;

Секретар Ради національної безпеки і оборони України, його перший заступник та заступники;

народні депутати України;

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини та його представники;

Голова Національного банку України, його перший заступник та заступники;

Постійний Представник Президента України в Автономній Республіці Крим та його заступники;

голови місцевих держадміністрацій, їх перші заступники та заступники;

судді Конституційного Суду України;

судді;

прокурори;

керівники інших державних органів та їх заступники;

депутати місцевих рад;

керівники структурних підрозділів державних органів та органів місцевого самоврядування і працівники, які заброньовані на період мобілізації та на воєнний час за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування;

керівники державних унітарних підприємств та їх заступники, голова та члени виконавчих органів господарських товариств, у статутному капіталі яких 50 і більше відсотків акцій (часток) належать державі, голова та члени виконавчих органів господарських товариств, у статутному капіталі яких 50 і більше відсотків акцій (часток) належать господарським товариствам, частка держави в яких становить 100 відсотків, у тому числі дочірніх підприємств.

Для допомоги ЗСУ

Водії-волонтери, які перевозять вантажі для ЗСУ, медичні вантажі чи гуманітарну допомогу;

діячі культури для благодійного збору коштів і представлення країни на міжнародній арені;

спортсмени та тренери для участі в офіційних змаганнях і тренувальних зборах.

За сімейним станом

Батько, опікун або усиновлювач:

за наявності трьох і більше неповнолітніх дітей;

за наявності дітей віком до 18 років з інвалідністю;

одинокий батько, який самостійно виховує дитину до 18 років;опікуни/усиновлювачі неповнолітніх дітей-сиріт з інвалідністю;

опікуни осіб з інвалідністю, визнаних судом недієздатними, які супроводжують таких осіб для виїзду за межі України, за наявності рішення про призначення опікуна над такою особою, а у разі, коли опікуна такій особі не призначено, ― один з повнолітніх членів сім'ї першого чи другого ступеня споріднення;

за наявності повнолітніх дітей з інвалідністю І чи ІІ групи;

особи, які здійснюють постійний догляд за особами з інвалідністю I чи II групи і супроводжують таких осіб для виїзду за межі України.

Чоловік:

якщо родичі чоловіка/дружини потребують постійного догляду, і вони разом проживають і чоловік забезпечує та турбується про цього члена сім'ї, що підтверджується документами;

якщо один із батьків або дружина є особою з інвалідністю І чи ІІ групи. Для дозволу на виїзд потрібні документи, що підтверджують родинні зв’язки, інвалідність, факт догляду.

За професією

Військові у відпустку ― за наявності документів про дозвіл з військової частини;

працівники закладу догляду, які перебувають на військовому обліку, з розрахунку одна особа на 25 осіб з інвалідністю та інших осіб, які потребують постійного догляду;

члени екіпажів кораблів, якщо вони прямують до роботи на морських суднах, суднах внутрішнього плавання;

працівники залізничного транспорту;

авіаційний персонал ― у відрядження чи на навчання;

водії транспортних засобів суб'єктів господарювання, які мають ліцензію на міжнародні перевезення вантажів і пасажирів.

За станом здоров’я

Особи з інвалідністю І-ІІІ групи за наявності відповідних документів, які підтверджують інвалідність та соцвиплати;

особи з інвалідністю або інші особи, які потребують постійного догляду, які проживають (перебувають) у закладах/установах незалежно від форми власності та підпорядкування і отримують соціальні послуги із стаціонарного догляду, паліативного догляду, підтриманого проживання;

особи зі складових сил оборони та сил безпеки, постраждалі у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, на лікування з пред’явленням відповідних документів та один супроводжуючий родич І лінії спорідненості з відповідними документами, які дозволяють виїзд;

особи, які за станом здоров’я отримали відстрочку від мобілізації або зняті чи виключені з військового обліку за рішенням ВЛК через тимчасову непридатність до служби строком до 6 місяців та мають відповідні документи з ТЦК, які доводять це.

Раніше "Телеграф" писав, чи можуть виїхати чоловіки, у яких є відстрочка від мобілізації.