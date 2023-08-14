Уряд дозволив: ще одна категорія українців тепер може виїжджати за кордон

Постанова вже набула чинності

В Україні продовжує діяти воєнний стан та загальна мобілізація, а це означає, що багатьом нашим громадянам, як і раніше, заборонено виїзд за кордон. Втім, і тут існують винятки, яких, до речі, тепер побільшало.

Про це повідомляє "Телеграф".

Так, згідно з постановою № 840 від 11 серпня, український уряд дозволив виїжджати з України під час воєнного стану громадянам, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти при безпосередній участі в антитерористичній операції (АТО).

Нагадаємо, що, крім цих громадян, в Україні існує ще більше десяти категорій українців, які можуть зараз вільно виїжджати за кордон. Про всі їх ви можете дізнатися в матеріалі "Телеграфа", перейшовши за посиланням.

Раніше ми писали про те, чи можуть чоловіки виїхати за кордон за робочою візою.

Також ми повідомляли, що МЗС назвало кількість українців за кордоном. Це мільйони наших співгромадян, більшість з яких повнолітні чоловіки та жінки.