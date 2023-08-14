Правительство разрешило: еще одна категория украинцев теперь может выезжать за границу

Постановление уже вступило в силу

В Украине продолжает действовать военное положение и всеобщая мобилизация, а это означает, что многим нашим гражданам по прежнему запрещен выезд за границу. Впрочем, и здесь существуют исключения, которых, к слову, теперь стало больше.

Об этом сообщает "Телеграф".

Так, согласно постановлению № 840 от 11 августа, украинское правительство разрешило выезжать из Украины во время военного положения гражданам, не подлежащим призыву на военную службу во время мобилизации, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести при непосредственном участии в антитеррористической операции (АТО).

Напомним, что помимо этих граждан в Украине существует еще более десяти категорий украинцев, которые могут сейчас свободно выезжать за границу. О всех их вы можете узнать в материале "Телеграфа", перейдя по ссылке.

Ранее мы писали о том, могут ли мужчины выехать за границу по рабочей визе.

Также мы сообщали, что МИД назвал число украинцев за рубежом. Это миллионы наших сограждан, большая часть из которых совершеннолетние мужчины и женщины.