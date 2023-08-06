"Черный список" на выезд из Украины: из-за каких запретов гражданин не сможет пересечь границу
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Закон предусматривает семь разных оснований для ограничения
Выезд за границу для любого человека требует определенного перечня документов, а также разрешения на пересечение. Большинство украинцев, особенно военнообязанных, не имеют права покидать Украину, однако есть граждане, которым это разрешено. Чтобы без проблем покинуть Украину, следует перед тем проверить есть ли у лица запреты на выезд.
Как говорится в законе "О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины", утвержденном Верховной Радой, есть 7 оснований на временные ограничения на выезд за границу.
Кому могут запретить выезд за границу
- задолженность по уплате алиментов;
- решение суда о запрете выезда за границу;
- возбуждение против украинца уголовного дела или отбывание наказания;
- владение особой информацией, являющейся государственной тайной.
- гражданин находится под административным надзором Национальной полиции – до прекращения надзора;
- гражданин является управляющим юридического лица либо неизменного консульства нерезидента;
- при наложении на гражданина административного взыскания за совершение правонарушения.
Как проверить, есть ли запрет выезда за границу
Одним из самых распространенных и надежных способов узнать, можно ли тебе выезжать за границу, есть письменный запрос в Главный центр обработки специальной информации Государственной пограничной службы Украины.
Чтобы подать письменный запрос, необходимо указать: ФИО, место жительства или пребывания и реквизиты документа, удостоверяющего личность. подающая запрос. Запрос можно сдать в канцелярию или отправить по почтовому адресу центра.
Есть еще другие попытки, как проверить, запрещено ли лицу пересекать границу:
- Реестр должников
- Реестр судебных решений
- Реестр исполнительных производств
- Реестр задолженности по налогам
- Реестр по штрафам за нарушение ПДД
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что госслужащие не могут уехать из Украины без специального разрешения.