"Черный список" на выезд из Украины: из-за каких запретов гражданин не сможет пересечь границу

Закон предусматривает семь разных оснований для ограничения

Выезд за границу для любого человека требует определенного перечня документов, а также разрешения на пересечение. Большинство украинцев, особенно военнообязанных, не имеют права покидать Украину, однако есть граждане, которым это разрешено. Чтобы без проблем покинуть Украину, следует перед тем проверить есть ли у лица запреты на выезд.

Как говорится в законе "О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины", утвержденном Верховной Радой, есть 7 оснований на временные ограничения на выезд за границу.

Кому могут запретить выезд за границу

задолженность по уплате алиментов;

решение суда о запрете выезда за границу;

возбуждение против украинца уголовного дела или отбывание наказания;

владение особой информацией, являющейся государственной тайной.

гражданин находится под административным надзором Национальной полиции – до прекращения надзора;

гражданин является управляющим юридического лица либо неизменного консульства нерезидента;

при наложении на гражданина административного взыскания за совершение правонарушения.

Как проверить, есть ли запрет выезда за границу

Одним из самых распространенных и надежных способов узнать, можно ли тебе выезжать за границу, есть письменный запрос в Главный центр обработки специальной информации Государственной пограничной службы Украины.

Чтобы подать письменный запрос, необходимо указать: ФИО, место жительства или пребывания и реквизиты документа, удостоверяющего личность. подающая запрос. Запрос можно сдать в канцелярию или отправить по почтовому адресу центра.

Есть еще другие попытки, как проверить, запрещено ли лицу пересекать границу:

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что госслужащие не могут уехать из Украины без специального разрешения.