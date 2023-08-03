Выезд за границу для военных разрешен, но есть условие: что нужно сделать для этого

Многие женщины и дети военные находятся в других странах.

В Украине во время военного положения для мужчин призывного возраста выезд за границу запрещен. Однако есть военнослужащие, которые могут выехать из страны в семью во время отпуска.

Как сообщает представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона, для того чтобы военный мог выехать за границу во время своего отпуска или получить отпускные дни для выезда в другие страны, ему необходимо получить разрешение от своего командования.

"Как и раньше, так и сейчас наши инспекторы обеспечивали пропуск находившихся в отпуске военнослужащих и по решению их руководства им было предоставлено разрешение выехать за пределы страны. Мы пропускали военнослужащих различных военных формирований – и Вооруженных Сил Украины, и Национальной гвардии, Государственной пограничной службы ", – отметил Демченко.

При выезде проверяется наличие удостоверения военного и отпускной билет, в котором должно быть указано место нахождения за границей.

" Все рапорты военнослужащие отрабатывали у себя в воинских частях, в дальнейшем доказывали необходимость выезда за пределы страны – и так эта система работала и работает в настоящее время ", – сказал спикер ГНСУ.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о документах, которые нужны для выезда за границу мужчинам-волонтерам.