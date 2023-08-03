Виїзд за кордон для військових дозволений, але є умова: що треба зробити для цього

Багато жінок та дітей військових перебувають в інших країнах

В Україні під час воєнного стану для чоловіків призовного віку виїзд за кордон заборонено. Однак, є військовослужбовці, які можуть виїхати з країни до родини під час відпустки.

Як повідомляє речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі телемарафону, для того аби військовий міг виїхати за кордон під час своєї відпустки або отримати відпускні дні для виїзду в інші країни, йому необхідно отримати дозвіл від свого командування.

"Як і раніше, так і зараз наші інспектори забезпечували пропуск військовослужбовців, які перебували у відпустці, і за рішенням їхнього керівництва їм було надано дозвіл виїхати за межі країни. Ми пропускали військовослужбовців різних військових формувань – і Збройних Сил України, і Національної гвардії, Державної прикордонної служби", – зазначив Демченко.

Під час виїзду перевіряється наявність посвідчення військового і відпускний квиток, в якому має бути зазначено місце перебування за кордоном.

"Всі рапорти військовослужбовці відпрацьовували у себе у військових частинах, надалі доводили необхідність виїзду за межі країни – і так ця система працювала і працює на цей час", – сказав речник ДПСУ.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про документи, які потрібні для виїзду за кордон чоловікам-волонтерам.