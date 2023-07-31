Виїзд за кордон заборонено українцям певних професій: повний перелік

Треба мати необхідні документи

Є ті українці, які можуть виїжджати за кордон без будь-яких перешкод. Однак для деяких громадян Кабінет Міністрів вніс правила, тож вони мають отримати спеціальний дозвіл до перетину кордону.

Як мовиться в постанові "Правила перетинання державного кордону громадянами України", затвердженою Кабміном, під заборону потрапляють чоловіки й жінки, які обіймають деякі посади.

Тож, повний перелік посад, де українці повинні отримати дозвіл при перетині кордону:

члени Кабміну, перші заступники та заступники міністрів, держсекретар Кабміну, його перший заступник та заступники, державні секретарі міністерств,

керівники центральних органів виконавчої влади, їхні перші заступники та заступники,

керівник апарату Верховної Ради, його перший заступник та заступники, народні депутати, уповноважений Верховної Ради з прав людини та його представники,

керівник офісу президента та його заступники, керівники інших допоміжних органів і служб, утворених президентом, та їхні заступники,

голова СБУ, його перший заступник та заступники,

голова та члени Нацради з питань телебачення і радіомовлення, голова та члени рахункової палати, голова та члени ЦВК, голови та члени інших державних колегіальних органів,

секретар РНБО, його перший заступник та заступники,

голова Нацбанку, його перший заступник та заступники,

постійний представник президента в Криму та його заступники, голови місцевих держадміністрацій, їхні перші заступники та заступники,

судді Конституційного Суду, судді, прокурори, керівники інших державних органів та їх заступники,

депутати місцевих рад, а також керівники структурних підрозділів державних органів та органів місцевого самоврядування і працівники, які заброньовані на період мобілізації та на воєнний час за органами державної влади, керівники державних підприємств та їхні заступники.

Ці люди мають право перетинати державний кордон лише на підставі документів про службові відрядження.

Однак є винятки для держслужбовців

Держпосадовці можуть виїжджати за кордон, якщо вони:

є одиноким батьком чи матір'ю дитини/дітей до 18 років;

їдуть відвідати дітей;

їдуть для супроводження дітей для виїзду за межі України;

їдуть за кордон для лікування за наявності документів, що дають право на виїзд з України та в'їзд до України, та листа від МОЗ з переліком осіб, яких лікарні за кордоном можуть прийняти для лікування.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чоловікам яких професій дозволено виїжджати з України.