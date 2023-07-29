Моряки, спортсмени і не лише: чоловікам яких професій дозволено виїжджати з України

Для перетину кордону їм потрібні відповідні документи

Через повномасштабну війну з російськими окупантами діє заборона на виїзд чоловіків у віці 18-60 років за кордон. Проте є низка винятків, зокрема залишати країну мають право представники певних професій.

"Телеграф" розповідає, хто з чоловіків може виїжджати з України під час війни за службовою потребою.

Водії та волонтери. Водії можуть перетинати кордон за наявності ліцензії на міжнародні перевезення вантажів. Виїзд також дозволяється водіям-волонтерам, які перевозять вантажі для ЗСУ, медичні вантажі або гуманітарну допомогу. Інформація про них має бути в інформаційній системі "Шлях" Укртрансбезпеки.

Працівники залізничного транспорту. Рішення про виїзд залізничників за кордон приймається терміном до 6 місяців на підставі листів підприємств залізничного транспорту, в яких містяться відповідні обґрунтування.

Моряки. Морякам дозволено виїзд за кордон для роботи на морських судах, судах внутрішнього плавання або проходження практичної підготовки на судах. Для перетину кордону необхідний трудовий договір, лист судновласника чи оператора про намір укласти контракт.

Діячі культури. Мають право виїзду до інших країн для благодійного збору коштів чи презентації України на міжнародній арені. Необхідне запрошення від організатора заходу, на підставі якого Міністерство культури видає дозвіл на перетин кордону.

Спортсмени. Можуть виїжджати спортсмени, тренери та фахівці з підготовки до участі в офіційних змаганнях та тренувальних зборах. Для виїзду потрібно отримати рішення Міністерства спорту про включення до складу учасників змагань.

Раніше "Телеграф" розповідав, які обставини надають чоловікові право багаторазового виїзду за кордон під час війни.