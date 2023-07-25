Не випустили за кордон через борги: що в такому разі робити українцям

Фахівці попереджають про ще одну можливу заборону для виїзду з України

В Україні існує низка громадян, які можуть покинути країну під час воєнного стану, однак у цей список не потрапляють особи, які мають заборгованості.

Як повідомляють фахівці Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції, керуючись законом "Про виконавче провадження", виконавець має право звернутися до суду за тимчасовим обмеженням права на виїзд боржника за межі країни у разі, якщо боржник ухиляється від виконання зобов'язань протягом тривалого часу.

"За наявності заборгованості зі сплати аліментів за чотири місяці, може бути встановлене тимчасове обмеження права на виїзд за межі України до погашення заборгованості у повному обсязі. Однак, якщо аліменти сплачуються на утримання дитини з особливими потребами, то тимчасове обмеження може бути встановлене за наявності заборгованості лише за три місяці", – зазначили фахівці.

Українці також можуть дізнатися інформацію щодо відкритих виконавчих проваджень, завантаживши на свій мобільний пристрій електронний сервіс державних послуг "Дія", у Єдиному реєстрі боржників або в Адміністрації Державної прикордонної служби України.

У разі, якщо українець виявив борги

У разі отримання інформації, що перетинати кордон не дозволено, необхідно буде вжити заходів щодо сплати боргу шляхом звернення до органу державної виконавчої служби, в якому наявне виконавче провадження, або до приватного виконавця, який здійснює примусове виконання рішення, для закінчення виконавчого провадження, виключення відомостей з Єдиного реєстру боржників та для скасування інших вжитих виконавцем заходів щодо виконання рішення: вилучення уповноваженим органом Державної прикордонної служби України інформації з бази даних (зняття з контролю).

Фахівці наголошують, якщо тимчасове обмеження фізичної особи у праві виїзду за межі України було встановлено ухвалою суду, то він може скасувати тимчасове обмеження фізичної особи у праві виїзду за межі України за вмотивованою заявою боржника.

Як позитивний наслідок — уповноважений орган Державної прикордонної служби України вилучає з бази даних відомості про особу на підставі отриманої засвідченої судом копії судового рішення скасування тимчасового обмеження особи у праві виїзду з України.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що деякі чоловіки можуть самостійно та безліч разів виїжджати за кордон.