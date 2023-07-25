Не выпустили за границу из-за долгов: что в таком случае делать украинцам

Специалисты предупреждают о еще одном возможном запрете для выезда из Украины

В Украине существует ряд граждан, которые могут покинуть страну во время военного положения, однако в этот список не попадают лица, имеющие задолженность.

Как сообщают специалисты Южного межрегионального управления Министерства юстиции, руководствуясь законом "Об исполнительном производстве", исполнитель вправе обратиться в суд за временным ограничением права на выезд должника за пределы страны в случае, если должник уклоняется от выполнения обязательств в течение длительного времени.

"При наличии задолженности по уплате алиментов за четыре месяца, может быть установлено временное ограничение права на выезд за пределы Украины до погашения задолженности в полном объеме. Однако если алименты уплачиваются на содержание ребенка с особыми потребностями, то временное ограничение может быть установлено при наличии задолженности только за три месяца, — при наличии задолженности только за три месяца." — отметили специалисты.

Украинцы также могут узнать информацию об открытых исполнительных производствах, загрузив на мобильное устройство электронный сервис государственных услуг "Дія", в Едином реестре должников или в Администрации Государственной пограничной службы Украины.

В случае, если украинец обнаружил долги

В случае получения информации, что пересекать границу не разрешено, необходимо будет принять меры по уплате долга путем обращения в орган государственной исполнительной службы, в котором имеется исполнительное производство, или к частному исполнителю, осуществляющему принудительное исполнение решения, для окончания исполнительного производства, исключению сведений из Единого реестра должников и для отмены других информации из базы данных (снятие с контроля).

Специалисты отмечают, если временное ограничение физического лица в праве выезда за пределы Украины было установлено определением суда, то он может отменить временное ограничение физического лица в праве выезда за пределы Украины по мотивированному заявлению должника.

Как положительное последствие, уполномоченный орган Государственной пограничной службы Украины изымает из базы данных сведения о лице на основании полученной заверенной судом копии судебного решения отмены временного ограничения лица в праве выезда из Украины.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что некоторые мужчины могут самостоятельно и множество раз уезжать за границу.