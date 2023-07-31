Выезд за границу запрещен украинцам определенных профессий: полный перечень

Надо иметь необходимые документы

Есть те украинцы, которые могут уезжать за границу без каких-либо препятствий. Однако для некоторых граждан Кабинет Министров внес правила, поэтому они должны получить специальное разрешение до пересечения границы.

Как говорится в постановлении "Правила пересечения государственной границы гражданами Украины", утвержденном Кабмином, под запрет попадают мужчины и женщины, занимающие некоторые должности.

Итак, полный перечень должностей, где украинцы должны получить разрешение при пересечении границы:

члены Кабмина, первые заместители и заместители министров, госсекретарь Кабмина, его первый заместитель и заместители, государственные секретари министерств,

руководители центральных органов исполнительной власти, их первые заместители и заместители,

руководитель аппарата Верховной Рады, его первый заместитель и заместители, народные депутаты, уполномоченный Верховной Рады по правам человека и его представители,

руководитель офиса президента и его заместители, руководители других вспомогательных органов и служб, образованных президентом, и их заместители,

глава СБУ, его первый заместитель и заместители,

председатель и члены Нацсовета по телевидению и радиовещанию, председатель и члены счетной палаты, председатель и члены ЦИК, председатели и члены других государственных коллегиальных органов,

секретарь СНБО, его первый заместитель и заместители,

глава Нацбанка, его первый заместитель и заместители,

постоянный представитель президента в Крыму и его заместители, главы местных госадминистраций, их первые заместители и заместители,

судьи Конституционного Суда, судьи, прокуроры, руководители других государственных органов и их заместители,

депутаты местных советов, а также руководители структурных подразделений государственных органов и органов местного самоуправления и работники, забронированные на период мобилизации и военное время за органами государственной власти, руководители государственных предприятий и их заместители.

Эти люди имеют право пересекать государственную границу только на основании документов о командировках.

Однако есть исключения для госслужащих

Госчиновники могут выезжать за границу, если они:

являются одиноким отцом или матерью ребенка/детей младше 18 лет;

едут посетить детей;

едут для сопровождения детей для выезда за пределы Украины;

едут за границу для лечения при наличии документов, дающих право на выезд из Украины и въезд в Украину, и письмо от Минздрава с перечнем лиц, которых больницы за границей могут принять для лечения.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, мужчинам каких профессий разрешено уезжать из Украины.