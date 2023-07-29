Моряки, спортсмены и не только: мужчинам каких профессий разрешено выезжать из Украины

Для пересечения границы им нужны соответствующие документы

Из-за полномасштабной войны с российскими оккупантами, действует запрет на выезд мужчин в возрасте 18-60 лет за границу. Однако есть ряд исключений, в частности покидать страну имеют право представители определенных профессий.

"Телеграф" рассказывает, кто из мужчин может выезжать из Украины во время войны по служебной необходимости.

Водители и волонтеры. Водители могут пересекать границу при наличии лицензии на международные перевозки грузов. Выезд также разрешается водителям-волонтерам, перевозящим грузы для ВСУ, медицинские грузы, или гуманитарную помощь. Информация о них должна содержаться в информационной системе "Шлях" Укртрансбезопасности.

Работники железнодорожного транспорта. Решение о выезде железнодорожников за границу принимается на срок до 6 месяцев на основании писем предприятий ж/д транспорта, в которых содержатся соответствующие обоснования.

Моряки. Морякам разрешен выезд за границу для работы на морских судах, судах внутреннего плавания или прохождении практической подготовки на судах. Для пересечения границы необходим трудовой договор, письмо судовладельца или оператора о намерении заключить контракт.

Деятели культуры. Имеют право выезда в другие страны для благотворительного сбора средств или представления Украины на международной арене. Необходимо приглашение от организатора мероприятия, на основании которого Министерство культуры выдает разрешение на пересечение границы.

Спортсмены. Могут выезжать спортсмены, тренеры и специалисты по подготовке к участию в официальных соревнованиях и тренировочных сборах. Для выезда нужно получить решение Министерства спорта о включении в состав участников соревнований.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие обстоятельства дают мужчине право многократного выезда за границу во время войны.